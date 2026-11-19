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Kraljica Elizabeta II, a nekada princeza i Filip Mauntbaten venčali su se u 20. novembra 1947. godine, na svečanoj ceremoniji u Vestminsterskoj opatiji u Londonu. Fotografije sa njihovog venčanja i danas izazivaju divljenje.

Tada dvadesetjednogodišnja prestolonaslednica britanskog trona, najstarija ćerka kralja Džordža VI i kraljice Elizabete, udala se za bivšeg grčkog i danskog princa koji se pre venčanja odrekao svojih stranih titula, uzeo britansko državljanstvo, a na sam dan venčanja dobio titulu vojvode od Edinburga, uz druge plemićke činove.

Ovako je izgledalo venčanje kraljice Elizabete II:

1/7 Vidi galeriju Venčanje kraljice Elizabete II Foto: ANL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Arhivski snimci iz tog perioda beleže izuzetnu atmosferu posleratnog kraljevskog događaja – od same crkvene ceremonije, preko svečane vožnje kočijom prepunim ulicama Londona, pa sve do kasnijeg okupljanja kraljevske porodice u Bakingemskoj palati, kojem su prisustvovale kraljica Meri i princeza Alis od Atlona.

Brak buduće kraljice Elizabete II i princa Filipa trajao je više od sedamdeset tri godine, sve do njegove smrti 2021. godine, čime je postao najdugovečnija zajednica u istoriji britanske kraljevske porodice.