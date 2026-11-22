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Posle više od 13 godina od izlaska prethodnog nastavka, Grand Theft Auto VI stiže 19. novembra na konzole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Veliko interesovanje za igru prati i pitanje mnogih roditelja: da li je GTA 6 primeren tinejdžerima koji jedva čekaju da ga isprobaju? Američki odbor za ocenjivanje video-igara ESRB već je dao jasan početni odgovor - igri je dodeljena oznaka Mature 17+.

Pogledajte u galeriji fotografije trejlera igrice:

1/10 Vidi galeriju GTA definitivno stiže na jesen Foto: printscreen YT

Ta oznaka nije vezana samo za pucnjavu i krađu automobila, po kojima je serijal poznat. U obrazloženju se navode intenzivno nasilje, krvavi prizori, golotinja, izražen seksualni sadržaj, grub govor, kao i prikazi upotrebe droge i alkohola. ESRB upozorava i na mogućnost kupovine dodatnog sadržaja unutar igre.

U središtu priče su Džejson Duval i Lusija Kaminos. Njihov plan krene po zlu, a njih dvoje se nađu usred kriminalne zavere koja se proteže izmišljenom američkom državom Leonidom. Da bi se izvukli, moraju da se oslone jedno na drugo. Radnja vodi igrače i u Vajs Siti, grad kojim se serijal vraća u prepoznatljivo okruženje inspirisano Majamijem.

Džejson i Lusija, glavni junaci igre GTA 6 Foto: Eibner-Pressefoto/Jonas Lohrmann / imago stock&people / Profimedia

Ljubavna veza Džejsona i Lusije dobila je važno mesto u prvim recenzijama. Keza Makdonald iz Gardijana piše da joj nasilje u novoj igri nije delovalo kao puko preterivanje, iako je ovo i dalje priča o kriminalcima. To je njena ocena načina na koji je igra napisana, a ne znak da je sadržaj postao prikladan za mlađu decu. Zvanična starosna oznaka i upozorenja o sadržaju ostaju isti.

Da li nasilne igre izazivaju nasilje?

Ovo pitanje se često otvara kad god izađe novi GTA, ali odgovor nije jednostavan. Američko psihološko udruženje navodi da istraživanja pokazuju malu povezanost između igranja nasilnih video-igara i agresivnih reakcija poput vikanja ili guranja. Istovremeno, nema dovoljno naučnih dokaza za tvrdnju da su takve igre uzrok ozbiljnog nasilja.

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Za roditelje je zato korisnije da pogledaju konkretan sadržaj igre i procene da li je dete spremno za njega. Oznaka 17+ govori kojoj je starosnoj grupi igra namenjena prema američkom sistemu, dok spisak uz oznaku objašnjava zašto je dobila tu ocenu.

Šta roditelji mogu da urade?

Prvi korak je razgovor: šta dete želi da igra, šta je već videlo o GTA 6 i razume li kakav sadržaj igra uključuje. Zatim vredi proveriti podešavanja konzole. Roditeljski nadzor omogućava ograničavanje pristupa igrama prema starosnoj oznaci, vremena igranja, komunikacije sa drugim igračima i troškova unutar igre. Za decu koja koriste istu konzolu korisno je napraviti odvojene naloge, kako mlađe dete ne bi otvorilo igru namenjenu starijem članu porodice.

Video: GTA V