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Kineski predsednik Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuan priredili su 18. novembra svečanu večeru za učesnike samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu. Među gostima su bili američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin, a na meniju su se našli kantonski specijaliteti, jastog, riba, govedina i vina proizvedena u Kini.

Večera je počela hladnim predjelom nazvanim „Pengčeng“, po starom imenu Šenžena. Naziv se može prevesti kao „Grad velike ptice Peng“ - mitske ptice iz kineskog predanja. Već prvim jelom domaćini su, dakle, gostima predstavili grad u kojem se samit održava.

Supa od ribljeg mehura, pa jastog

Posle predjela poslužena je supa od ribljeg mehura sa kineskim zelenim maslinama. Reč je o sušenom ribljem plivajućem mehuru, sastojku cenjenom u kineskoj kuhinji zbog teksture koju dobija tokom pripreme i sposobnosti da upije ukus supe. Na red je zatim došao jastog pržen sa đumbirom i mladim lukom. Lianhe Zaobao

Glavni deo menija obuhvatio je kirnju pripremljenu na pari sa soja-sosom i goveđi odrezak sa pečurkama. Gosti su dobili i smrčke sa mladim kineskim kupusom i kestenjem u sosu od šafrana. Uz ova jela poslužene su tri vrste kantonskog dim suma, malih zalogaja koji mogu da se pripremaju sa različitim nadevima.

Kineska vina i slatki završetak

Za desert je izabrana slatka supa od crvenog pasulja sa sušenom korom mandarine i semenkama lotosa. Na stolu su bili i sitni kolači, sveže voće i sladoled, a večera je završena kafom i čajem.

Uz hranu su služena kineska vina: kaberne sovinjon iz berbe 2019. i belo vino iz 2020. godine iz oblasti Ningšija, kao i desertno ledeno vino od ličija iz provincije Guangdong. Izbor pića pratio je zamisao celog menija - da gostima predstavi ukuse različitih delova zemlje, dok je kantonska kuhinja, karakteristična za region domaćina, bila u središtu večere.

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