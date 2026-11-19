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Kada se usred novembra začuje grmljavina, mnogi se zapitaju da li nam priroda šalje nagoveštaj o mesecima koji dolaze. U narodu postoji verovanje da novembarski gromovi najavljuju rodnu godinu. Ipak, iz njih se ne može zaključiti da li će predstojeća zima biti oštra, blaga ili snežna.

nevreme kiša auto gužve saobraćaj Beograd Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Grmljavinu obično vezujemo za leto, kada toplota pogoduje razvoju olujnih oblaka. Ali za nastanak oluje presudni su vlaga, nestabilnost vazduha i podizanje toplijeg vazduha uvis. Ti uslovi mogu da se steknu i u kasnu jesen, naročito kada posle toplijih dana naiđe hladni front.

Šta znači kada u novembru grmi?

Zamagljena unutrašnja strana vetrobranskog stakla u automobilu Foto: Mike Rinnan / Alamy / Profimedia

Prema jednom od narodnih verovanja, grmljavina u novembru nagoveštava da će naredna godina biti plodna i da će zemlja dati dobar rod. To tumačenje govori o berićetu, a ne određuje kakva će biti zima. Narodna predanja razlikuju se i od kraja do kraja: u Zaplanju je, na primer, zabeleženo verovanje da grmljavina posle Mitrovdana nije dobar znak.

Meteorološko objašnjenje odnosi se na vreme u trenutku oluje. Kada hladniji vazduh prodre ispod toplijeg i vlažnijeg, potiskuje ga naviše. Ako je atmosfera dovoljno nestabilna, razvijaju se oblaci koji mogu doneti pljusak, munje i grmljavinu. Zato novembarski grom može da prati nagla promena vremena i pad temperature.

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Da li to znači da stiže jaka zima?

Ne postoji pouzdana veza između jedne novembarske grmljavine i vremena tokom cele zime. Čak ni sezonske prognoze ne predviđaju kakav će biti svaki dan u decembru, januaru i februaru, već procenjuju verovatnoću da duži period bude topliji, hladniji, suvlji ili vlažniji od uobičajenog.

Foto: screenshot IG/nikana.gr

Novembarska grmljavina zato može da bude povod da se prisetimo starog verovanja o rodnoj godini. Za naredne dane, međutim, mnogo više će reći aktuelna vremenska prognoza nego jedan prasak groma.

Video: Vremenska prognoza do kraja novembra