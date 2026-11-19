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Glumac Bojan Dimitrijević, publici poznat kao Pikac iz serije „Vratiće se rode“, nedavno je postao narodni poslanik, a već prvog dana u Skupštini Srbije privukao je pažnju onim što je poneo u torbi. Uz dokumenta, naočare i stvari potrebne za rad našla se i bojanka za odrasle „Mandale“. Dimitrijević je novinarima objasnio da ju je poneo za trenutke kada mu tokom zasedanja bude dosadno.

Pogledajte u videu ispod šta nosi u torbi:

02:38 Pikac pokazuje sta ima u torbi Izvor: MONDO/Mihajlo Sfera

- Poneo sam bojanku za odrasle da ne bih odlepio kada krene dosada unutra, jer nema gde da se gleda, pa da ne bih žvrljao neke gluposti, ja ću da bojim. Nisam danas poneo bojice, zaboravio sam jer sam žurio - rekao je Dimitrijević dok je pokazivao sadržaj torbe.

bojanka za odrasle Foto: Elena Grishina / Alamy / Profimedia

Njegova izjava izazvala je reakcije na društvenim mrežama, ali bojanke za odrasle već dugo nisu neobična pojava. Mogu se naći sa cvetnim motivima, gradskim prizorima, životinjama i složenim geometrijskim šarama. Za neke su obična razonoda, a drugima prijaju kao kratka pauza od ekrana i svakodnevnih obaveza.

Pogledajte fotografije Dimitrijevića iz Skupštine Srbije:

1/6 Vidi galeriju Bojan Dimitrijević - dolazak na konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Foto: Ilija Ilić

Kako su bojanke za odrasle postale svetski hit?

Veliki talas interesovanja počeo je 2013. godine, kada je škotska ilustratorka Džoana Basford objavila „Tajni vrt“ (Secret Garden). Njene guste, detaljne ilustracije bile su namenjene upravo odraslima. Basford navodi da je knjiga prodata u milionima primeraka širom sveta, a uspeh je otvorio prostor za čitav niz sličnih izdanja.

bojanka za odrasle Foto: marcin jucha / Alamy / Profimedia

Privlačnost je lako razumeti: ne treba umeti crtati, nije potreban poseban pribor, a stranica već nudi motiv koji treba ispuniti bojama. Neko će joj posvetiti pet minuta, neko čitavo veče. Završena slika pritom nije obaveza – smisao aktivnosti mnogima je upravo vreme provedeno u njoj.

Mogu li bojanke da pomognu kada smo napeti?

bojanka za odrasle Foto: Oksana Klimenko / Alamy / Profimedia

Bojenje zahteva da pažnju usmerimo na ono što je pred nama: izbor nijanse, oblik i sitne detalje. Istraživanja daju određenu podršku ideji da takva aktivnost može da prija ljudima u stresnim okolnostima. U jednom manjem kliničkom istraživanju, pacijenti koji su dobili bojanku prijavili su niži nivo anksioznosti posle dva sata nego oni u kontrolnoj grupi. To, međutim, ne znači da je bojenje lek za anksioznost niti da će svima pomoći na isti način.

bojanka za odrasle Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Zato za bojanku nije potrebno tražiti veliko naučno opravdanje. Ako nekome prija da tokom pauze uzme bojice umesto telefona, to može biti jednostavan način da predahne. Dimitrijević je svoju nameru objasnio mnogo neposrednije: hteo je nešto da boji kad mu bude dosadno. Ostaje mu samo da sledeći put ponese i bojice.

Video: Bojan Dimitrijević iz Studentske liste prvog dana Skupštine