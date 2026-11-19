GTA 6 napravio pometnju u školama: Đacima nude nagrade da ne ostanu kod kuće, po neke šalju minibus
- Izlazak GTA 6 podstakao je škole u Engleskoj da nude nagrade učenicima koji dođu na nastavu, od vaučera do izvlačenja poklona.
- Neke škole najavljuju i posete domovima, a jedna je spremila minibus za đake koji izostanu zbog igre.
- Roditeljima se poručuje da igranje nije opravdanje za izostanak, uz podsećanje na starosnu oznaku PEGI 18 i moguće kazne.
Izlazak igre Grand Theft Auto VI danas, 19. novembra, podstakao je pojedine škole u Engleskoj da uvedu nagradne igre za učenike koji dođu na nastavu. Strahujući da bi đaci mogli da ostanu kod kuće uz konzole, škole nude poklon vaučere, najavljuju posete domovima, a jedna je spremila i minibus za one koji se ne pojave na časovima.
Vaučeri za đake i roditelje, a za neke i poseta kod kuće
Srednja škola Darwen Vale u Lankaširu obavestila je roditelje da će učenici koji budu prisutni danas i sutra, 20. novembra, učestvovati u izvlačenju Amazonovih vaučera. Nagrade su predviđene i za roditelje: oni mogu da osvoje vaučere za kupovinu u trgovinama Aldi. Škola je najavila i nasumične posete domovima učenika za koje posumnja da su izostali kako bi igrali GTA 6.
Katolička škola St John’s u Bišop Oklendu odlučila se za vaučer od 65 funti, koji će izvući među učenicima prisutnim na nastavi u četvrtak. Đacima se obratila jezikom igre koju iščekuju:
„Znamo da mnogi naši učenici odbrojavaju dane do izlaska dugo očekivane igre GTA u četvrtak. Ali pre nego što započnete sledeću misiju, ostao vam je još jedan cilj: dođite u školu u četvrtak!“
Škola Ninestiles u Birmingemu priređuje izvlačenje nagrada za učenike koji tokom cele nedelje ne propuste nijedan čas. Najavila je i da će školskim minibusom dolaziti po đake koji se ne pojave u školi.
Igra nije opravdanje za izostanak
Dok jedne škole nude nagrade, druge roditelje upozoravaju da obrate pažnju na sadržaj igre i vreme koje deca provode pred ekranom. Škola Felixstowe poručila je da roditelji treba da provere starosne oznake igara koje njihova deca igraju i razmotre rizike izlaganja sadržaju za odrasle. Podsetila ih je i da igranje video-igara nije opravdan razlog za izostanak sa nastave. GTA 6 se u britanskoj prodavnici za Xbox prikazuje sa oznakom PEGI 18.
Neopravdani izostanci u Engleskoj mogu da imaju i finansijske posledice za roditelje. Kazna iznosi 80 funti za svakog roditelja ako je plati u roku od 21 dana, a potom raste na 160 funti. Ako isti roditelj u periodu od tri godine dobije drugu kaznu za isto dete, ona odmah iznosi 160 funti. To ne znači da jedan propušten čas automatski donosi kaznu: odluka zavisi od okolnosti i pravila nadležnih organa.
Pepe Di’Iasio, generalni sekretar Udruženja školskih i koledž lidera, kaže da škole tokom cele godine nastoje da obezbede redovno pohađanje nastave:
„Grand Theft Auto ima starosnu oznaku 18 i zato se smatra neprimerenim za decu školskog uzrasta. Škole su tokom cele školske godine usmerene na redovno pohađanje nastave, jer znaju koliko je ono važno za učenje i uspeh učenika, a mnoge već imaju mere kojima podstiču dolazak na časove.“
On dodaje da uzroci izostanaka često nisu pod kontrolom škole:
„Međutim, izostanci su često posledica spoljašnjih okolnosti na koje škola ne može da utiče. Pozivamo roditelje da sarađuju sa školama i pomognu deci da razumeju važnost redovnog dolaska, kao i da razvijaju druge dobre navike, poput bavljenja hobijima primerenim njihovom uzrastu i ograničavanja vremena pred ekranima.“
Video: GTA V