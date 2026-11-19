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Izlazak igre Grand Theft Auto VI danas, 19. novembra, podstakao je pojedine škole u Engleskoj da uvedu nagradne igre za učenike koji dođu na nastavu. Strahujući da bi đaci mogli da ostanu kod kuće uz konzole, škole nude poklon vaučere, najavljuju posete domovima, a jedna je spremila i minibus za one koji se ne pojave na časovima.

Vaučeri za đake i roditelje, a za neke i poseta kod kuće

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Srednja škola Darwen Vale u Lankaširu obavestila je roditelje da će učenici koji budu prisutni danas i sutra, 20. novembra, učestvovati u izvlačenju Amazonovih vaučera. Nagrade su predviđene i za roditelje: oni mogu da osvoje vaučere za kupovinu u trgovinama Aldi. Škola je najavila i nasumične posete domovima učenika za koje posumnja da su izostali kako bi igrali GTA 6.

Katolička škola St John’s u Bišop Oklendu odlučila se za vaučer od 65 funti, koji će izvući među učenicima prisutnim na nastavi u četvrtak. Đacima se obratila jezikom igre koju iščekuju:

„Znamo da mnogi naši učenici odbrojavaju dane do izlaska dugo očekivane igre GTA u četvrtak. Ali pre nego što započnete sledeću misiju, ostao vam je još jedan cilj: dođite u školu u četvrtak!“

Foto: printscreen YT

Škola Ninestiles u Birmingemu priređuje izvlačenje nagrada za učenike koji tokom cele nedelje ne propuste nijedan čas. Najavila je i da će školskim minibusom dolaziti po đake koji se ne pojave u školi.

Igra nije opravdanje za izostanak

Dok jedne škole nude nagrade, druge roditelje upozoravaju da obrate pažnju na sadržaj igre i vreme koje deca provode pred ekranom. Škola Felixstowe poručila je da roditelji treba da provere starosne oznake igara koje njihova deca igraju i razmotre rizike izlaganja sadržaju za odrasle. Podsetila ih je i da igranje video-igara nije opravdan razlog za izostanak sa nastave. GTA 6 se u britanskoj prodavnici za Xbox prikazuje sa oznakom PEGI 18.

Foto: Promo

Neopravdani izostanci u Engleskoj mogu da imaju i finansijske posledice za roditelje. Kazna iznosi 80 funti za svakog roditelja ako je plati u roku od 21 dana, a potom raste na 160 funti. Ako isti roditelj u periodu od tri godine dobije drugu kaznu za isto dete, ona odmah iznosi 160 funti. To ne znači da jedan propušten čas automatski donosi kaznu: odluka zavisi od okolnosti i pravila nadležnih organa.

Pepe Di’Iasio, generalni sekretar Udruženja školskih i koledž lidera, kaže da škole tokom cele godine nastoje da obezbede redovno pohađanje nastave:

„Grand Theft Auto ima starosnu oznaku 18 i zato se smatra neprimerenim za decu školskog uzrasta. Škole su tokom cele školske godine usmerene na redovno pohađanje nastave, jer znaju koliko je ono važno za učenje i uspeh učenika, a mnoge već imaju mere kojima podstiču dolazak na časove.“

Foto: Shutterstock

On dodaje da uzroci izostanaka često nisu pod kontrolom škole:

„Međutim, izostanci su često posledica spoljašnjih okolnosti na koje škola ne može da utiče. Pozivamo roditelje da sarađuju sa školama i pomognu deci da razumeju važnost redovnog dolaska, kao i da razvijaju druge dobre navike, poput bavljenja hobijima primerenim njihovom uzrastu i ograničavanja vremena pred ekranima.“

Video: GTA V