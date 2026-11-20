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Instagram je uveo mogućnost uređivanja storija i nakon objave, bez gubitka dotadašnjih pregleda, lajkova i odgovora. Novost je potvrdio direktor Instagrama Adam Moseri, koji je objasnio da korisnici mogu da menjaju tekst, muziku, stikere i crteže u roku od 15 minuta nakon objave, piše The Verge.

Da Instagram priprema ovu promenu, još je u aprilu prvi primetio Alesandro Paluci, koji se bavi razvojem softvera. Dosad su korisnici morali da obrišu stori i ponovo ga objave ako su želeli da isprave grešku ili dodaju pesmu koju su zaboravili.

Foto: Andre M. Chang / Zuma Press / Profimedia

Kako urediti već objavljeni stori?

Postupak je jednostavan. Potrebno je otvoriti objavljeni stori, dodirnuti meni s tri tačke u donjem desnom uglu i odabrati novu opciju "Uredi". Nakon toga korisnici mogu da promene ili dodaju željene elemente.

Instagram uvodi još novosti

Osim mogućnosti uređivanja već objavljenih storija, Instagram uvodi i druge novosti. Među njima su novi fontovi, boje i oblici stikera, a njihov odabir će biti preglednije organizovan kako bi se korisnici lakše snašli.

Instagram je najavio i jednostavniji odabir više fotografija odjednom, nove mogućnosti zamućivanja pozadine i dodatne boje i prelaze između boja.

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