da li ste znali

da li ste znali

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Kada neko prvi put podigne poklopac WC šolje koja ima ravnu keramičku površinu, mogao bi pomisliti da je reč o neobičnom ili zastarelom modelu. Međutim, u Nemačkoj su takve šolje decenijama bile standard. Poznate kao Flachspüler - ili šolje sa „ravnim dnom” (plitkim ispiranjem) - one poseduju karakterističnu „policu” koja ima veoma praktičnu namenu.

Za razliku od modela sa dubokim ispiranjem, kod kojih sadržaj pada direktno u vodu, ovde on završava na keramičkoj polici. Prilikom puštanja vode, ona gura sadržaj ka otvoru i odvodnom kanalu koji se nalaze u prednjem delu šolje. Upravo ta razlika često iznenadi ljude naviknute na savremene dizajne WC šolja.

Zašto bi neko uopšte želeo WC šolju sa "policom”?

Jedna od prednosti je mogućnost da se pre puštanja vode pregleda stolica, ili da se lakše prikupi uzorak za medicinsku analizu. Štaviše, nemačke laboratorije u svojim uputstvima za prikupljanje uzoraka često pominju upravo ove modele sa ravnim dnom. Ako neko poseduje WC šolju sa dubokim ispiranjem, za istu svrhu može upotrebiti posebno pomagalo za prikupljanje uzoraka. geberit.rs

Postoji još jedna prednost - ona koju ne treba posebno objašnjavati nikome ko je ikada doživeo neprijatno iskustvo sa „prskanjem” vode. Budući da sadržaj ne pada direktno u vodu, ovaj problem je znatno manje izražen. To je jedan od razloga zašto neki ljudi i dalje preferiraju ovaj stariji tip.

Dakle, zašto one nestaju iz kupatila?

Ono što je za jednu osobu prednost, za drugu predstavlja glavni razlog da izabere drugačiji tip WC šolje. Pošto otpad ostaje iznad nivoa vode sve dok se voda ne pusti, neprijatni mirisi se mogu brže širiti kupatilom. Osim toga, na ravnoj keramičkoj površini lakše ostaju tragovi, što obično zahteva češće čišćenje. Kao posledica toga, savremeni modeli sa dubokim ispiranjem postali su češći izbor.

Prema procenama nemačkog trgovca sanitarnom opremom Reuter, tržišni udeo WC šolja sa plitkim ispiranjem u Nemačkoj trenutno iznosi najviše oko deset procenata. Zbog toga je ponuda novih modela ovog tipa ograničena u poređenju sa onima sa dubokim ispiranjem. Ipak, ovaj tip nije u potpunosti nestao; Može se pronaći i u Srbiji, gde se najčešće naziva WC šolja sa „plitkim” ili „ravnim” ispiranjem.

Video: Zlatna WC šolja