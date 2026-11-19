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Irski MMA borac Konor Mekgregor objavio je da će njegovih približno 400 zaposlenih u nekoliko zemalja i na više kontinenata dobiti slobodan četvrtak, 19. novembra, povodom izlaska videoigre "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), izvestio je magazin Forbes.

Mekgregor je odluku saopštio u sredu, 18. novembra, na društvenoj mreži X, ne navodeći o kojim je tačno kompanijama reč. "Sutra imate slobodan čitav dan! Uživajte u igri!", poručio je Mekgregor svojim zaposlenima.

Konor Mekgregor u irskom pabu Foto: Printskrin/Instagram

Tim se potezom pridružio nizu kompanija širom sveta koje su radnicima odobrile slobodan dan ili deo radnog dana zbog dolaska novog nastavka popularne igre čija se radnja odvija u Vajs sitiju, fiktivnoj verziji američkog Majamija.

Tako je studio Pocketpair, poznat po igri Palworld, svojim zaposlenima dao slobodan period od 19. do 23. novembra, nazvavši taj odmor poslovnim putovanjem u Vajs siti. Proizvođač računarske opreme Logitech je svim radnicima obezbedio jedan fleksibilni slobodni dan nazvan "Logi Game Day", koji mogu da iskoriste bilo kada od 19. novembra tokom 2027. godine.

Foto: FRANCOIS GREUEZ / Sipa Press / Profimedia

Prema procenama koje prenosi Forbes, oko 1,5 miliona Amerikanaca planira da izostane s posla na dan izlaska igre, a jedan ekonomista procenjuje da bi to američku privredu moglo da košta oko milijardu dolara izgubljene proizvodnje.

Autor teksta Brajan Mazik navodi da u više od 40 godina praćenja industrije igara i zabave nije zabeležio toliki uticaj neke videoigre na poslovanje i dolazak radnika na posao, čak ni pri izlasku naslova poput serijala 2K ili Madden.

"Grand Theft Auto VI" na tržište stiže uz prodajne projekcije koje najavljuju rekord koji nijedna igra dosad nije ostvarila, a na platformi Metacritic ima prosečnu ocenu 99 na osnovu recenzija 109 kritičara, čime je izjednačio najbolji rezultat u svojoj istoriji.

Forbes zaključuje da kompanije ovakvim odlukama istovremeno grade naklonost zaposlenih i koriste veliki medijski odjek koji prati izlazak igre.

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