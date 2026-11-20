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Singapur nosi epitet jedne od najuređenijih zemalja na planeti, dok njegovi rigorozni propisi, visok životni standard i nesvakidašnje zakonske zabrane redovno izazivaju čuđenje posetilaca. Upravo ova država u Aziji postala je jedna od stanica Stefana Rakića, putnika koji obilazi svet i svoje utiske prenosi publici na društvenim mrežama.

"Nalazim se u najbezbednijoj, najčistijoj i najbogatijoj državi na planeti Zemlji. Dobrodošli u Singapur!", poručio je Stefan na samom početku video-zapisa podeljenog na Instagram stranici "tabananjje".

U nastavku snimka otkrio je koji ga je propis najviše zaprepastio tokom obilaska ovog grada-države. Reč je o zakonskoj zabrani koja se tiče žvakaćih guma, budući da se one u Singapuru ne smeju prodavati, niti ih je dozvoljeno uneti preko granice. Uz to, oštre novčane kazne slede svakome ko baca otpatke po ulici ili zapali cigaretu van posebno označenih zona. Međutim, najjači utisak na njega ostavila je neverovatna urednost javnog prostora.

"Ljudi, ja vama ne mogu da objasnim koliko je ovo čisto! Ja ne znam kako uopšte dostići ovaj nivo čistoće na ovakvom mestu", istakao je Stefan u svojoj objavi.

Svaki 24. stanovnik je milioner

Istražujući prilike u Singapuru, naišao je i na informaciju da u ovoj zemlji čak svaka 24. osoba ima status milionera. Prema njegovom mišljenju, upravo taj podatak objašnjava paprene cene koje je tamo zatekao, iskreno dodajući da takvi troškovi nikako ne idu naruku njegovom budžetu.

Osvrnuo se i na singapurski pasoš, ocenivši ga kao najmoćniju putnu ispravu na svetu, jer vlasnicima ovog dokumenta omogućava ulazak bez vize u čak 192 zemlje. Odmah iza Singapura, kako je napomenuo, rangirani su Japan, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Putopisac Stefan Rakić posetio Singapur Foto: Printscreen/Instagram/tabananjje

Preko 6 miliona ljudi na prostoru manjem od Beograda

Stefan je u svom izlaganju pojasnio i nacionalni sastav ove zemlje, naglasivši da Singapurci ne predstavljaju jednu homogenu etničku zajednicu. Sudeći po brojkama koje je podelio, približno 75 procenata populacije čine Kinezi, udeo Maležana kreće se između 13 i 14 odsto, dok Indijci čine oko 10 odsto stanovništva, a preostali deo otpada na druge manjinske grupe.

Posebnu pažnju privukla mu je činjenica da više od šest miliona ljudi živi na površini koja je po kvadraturi manja od teritorije Beograda. Ipak, geografski oblik Singapura decenijama se menjao zahvaljujući ljudskom radu – od 1965. godine ova zemlja je nasipanjem mora stvorila dodatnih 140 kvadratnih kilometara kopna, a kako ti radovi i dalje traju, očekuje se njeno dalje širenje.

Pred sam kraj videa Stefan je prokomentarisao i gradsko zelenilo, primetivši da ga nema u izobilju, ponajviše usled skučenog prostora. Uprkos tome, zapazio je da se ulažu ogromni napori da se priroda i biljni svet očuvaju i obogate.

"Jako se trude i mislim da dobar posao rade", podvukao je Stefan na kraju.

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