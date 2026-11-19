Slušaj vest

Duboko u planinama Apalači, među gustim šumama Severne Karoline, nalazi se mesto koje izgleda kao da je vreme odavno stalo. Nekada je tu postojala mala, živopisna zajednica u kojoj su porodice živele, obrađivale zemlju i gradile svoje domove, a danas su od nje ostali tek tragovi nekadašnjeg života.

Reč je o napuštenom naselju Lost Kouv (Lost Cove), jednom od zaboravljenih mesta američkih Apalača, do kojeg se i danas može stići samo pešice, dugim pešačkim putem kroz šumu.

Ovo mesto privuklo je pažnju ljubitelja napuštenih naselja i istraživača zahvaljujući snimku u kojem autor Jutjub kanala „Ghost Town Two“ kreće na višekilometarsko pešačenje kako bi istražio ostatke nekadašnjeg grada.

Foto: Ghost Town Two/youtube

Naselje je nastalo još u vreme Američkog građanskog rata

Istorija Lost Kouva počinje oko 1864. godine, kada su prvi doseljenici počeli da naseljavaju ovaj teško pristupačan planinski predeo. Jedan od prvih stanovnika bio je Morgan Bejli, a vremenom su mu se pridružile i druge porodice, među kojima su se posebno izdvajale porodice Bejli, Tipton i Miler.

Iako odsečeni od ostatka sveta, stanovnici su uspeli da izgrade zajednicu koja je decenijama funkcionisala gotovo potpuno samostalno. Bavili su se poljoprivredom, uzgajali kukuruz, krompir, paradajz i drugo povrće, lovili divljač i koristili bogatstvo okolnih šuma.

U periodu najvećeg procvata, tokom dvadesetih godina prošlog veka, Lost Kouv imao je oko 100 stanovnika, između 13 i 15 kuća, dve pilane, školu, crkvu i groblje. Za tako izolovano mesto, to je bila prilično razvijena zajednica.





Planinsko naselje u kojem je cvetala ilegalna proizvodnja alkohola

Život u Lost Kouvu imao je i svoju mračniju stranu. Zahvaljujući izolovanosti i položaju na granici između Severne Karoline i Tenesija, ovo područje postalo je poznato po proizvodnji i prodaji ilegalnog alkohola, takozvanog mesečevog pića (moonshine).

Lokalni proizvođači imali su veliku prednost jer su se nalazili na teritoriji čiju su nadležnost, zbog dugogodišnjih sporova oko granice dve savezne države, vlasti teško kontrolisale. Pojedine porodice bavile su se destilacijom alkohola, koji je donosio značajan dodatni prihod.

Dolazak železnice početkom 20. veka dodatno je promenio život stanovnika. Pruga je omogućila lakši prevoz drveta, ali i distribuciju proizvoda iz naselja, uključujući ilegalno proizvedeni alkohol.

Ovako sada izgleda izgubljeno mesto:

1/10 Vidi galeriju Lost Kov izgubljen gradić u planini Foto: Ghost Town Two/youtube

Zašto je grad napušten?

Iako je zajednica decenijama uspevala da opstane, sredinom prošlog veka počeo je njen postepeni nestanak.

Jedan od glavnih razloga bio je nestanak šumskih resursa. Seča drveta, koja je ranije donosila posao i novac, više nije bila isplativa, a železnica je prestala da zaustavlja putničke vozove u ovom području.

Stanovnici su pokušavali da pronađu rešenje i tražili su od vlasti da izgrade put koji bi ih povezao sa okolnim mestima. Međutim, njihov zahtev nije prihvaćen, između ostalog zbog velikih troškova izgradnje u nepristupačnom planinskom području.

Bez železničke veze i odgovarajućeg puta, život je postajao sve teži. Mladi su odlazili u potrazi za obrazovanjem i zaposlenjem, a za njima su postepeno odlazile i ostale porodice.

Poslednja porodica koja je napustila Lost Kouv bila je porodica Velmera Bejlija. On je sa suprugom i četvoro dece otišao 1. januara 1958. godine, čime je okončana gotovo stogodišnja istorija ovog naselja.

Foto: Ghost Town Two/youtube

Kuće, zarđali automobili i groblje usred šume

Danas se na prostoru nekadašnjeg naselja mogu pronaći ostaci kuća, kameni temelji, usamljeni dimnjaci, zarđali predmeti i nadgrobni spomenici prekriveni mahovinom.

Posebnu pažnju privlače ostaci starih automobila i napuštenih domaćinstava. Neka od nekadašnjih zdanja još čuvaju tragove svakodnevnog života ljudi koji su ovde nekada živeli.

Prema svedočenjima istraživača i istoričara koji su posećivali Lost Kouv, u napuštenim kućama nekada su se mogli pronaći čak i komadi nameštaja, lonci i tiganji. Mnoge porodice, naime, nisu odlazile sa namerom da se nikada ne vrate. Verovale su da će se jednog dana ponovo nastaniti u svojim domovima.

Ipak, priroda je vremenom počela da preuzima ono što su ljudi ostavili za sobom. Šuma se proširila preko nekadašnjih dvorišta, a građevine su počele da propadaju. Pored toga, požari koji su 2007. godine zahvatili područje uništili su veliki deo preostalih objekata.

Pešačenje kroz divljinu do grada kojeg više nema

Upravo takvo mesto istražio je autor Jutjub kanala „Ghost Town Two“, koji je u martu 2026. objavio snimak pod naslovom „I Hiked Into a Forgotten Appalachian Ghost Town“.

U videu je prikazano njegovo pešačenje do Lost Kouva, kroz šumske predele i nepristupačan planinski teren. Cilj ekspedicije bio je da istraži ostatke naselja i približi gledaocima njegovu istoriju.

Lost Kouv se nalazi u blizini granice Severne Karoline i Tenesija, na području Nacionalne šume Pisga. Do njega se stiže pešice, a udaljenost i zahtevnost puta zavise od izabrane rute.

Ovo napušteno naselje danas predstavlja svojevrstan spomenik jednom drugačijem načinu života, vremenu kada su porodice u planinama uspevale da izgrade čitavu zajednicu daleko od gradova, puteva i savremene infrastrukture.

Iako na prvi pogled deluje kao mesto iz horor filma, Lost Kouv nije napušten zbog neke misteriozne katastrofe ili natprirodnih pojava. Njegov nestanak posledica je ekonomskih promena, izolovanosti i odlaska ljudi koji više nisu mogli da opstanu u planinama.