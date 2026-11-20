da li ste znali

da li ste znali

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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u subotu 21. novembra obeležavaju Aranđelovdan koji je mnogim domaćinima i krsna slava. Postoje nekoliko narodnih običaja koji se rade dan ranije.

Kad padne mrak 20. novembra, upalite voštanu sveću kod ikone ili na čistom stolu, pored čaše vode i komadića hleba. Ugasite televizor i sklonite telefon. Stari običaj kaže da arhangel ne dolazi tamo gde je buka. Pomolite se svojim rečima ili kratkom molitvom Svetom arhangelu Mihailu, a zatim izgovorite samo jednu želju, tiho i jasno. Ne nabrajajte spisak. Narod je verovao da sveti Mihailo, kao vojskovođa, voli kratke i iskrene molbe, a ne pogađanje.

Slavska trpeza Foto: Nebojša Mandić

Sveću ne duvajte. Pustite je da gori koliko može, ili je ugasite prstima, kao što su radile naše bake.

Ujutru, na sam Aranđelovdan, odlazi seu crkvu, a ko ne može, bar zastane pred ikonom i zahvali se.

Dajte nešto onome kome treba: kesu namirnica komšinici koja živi sama, novac prosjaku ispred crkve, toplu jaknu koju više ne nosite. Verovalo se da arhangel Mihailo meri dušu, pa želja ide lakše kad je poneseno dobro delo pre nje. Ukućani koji slave tog dana mese slavski kolač i lome ga sa gostima, ali ovaj tihi deo pripada svakome, i onima koji ne slave.

(Kurir.rs/Superžena)