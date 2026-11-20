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Omiljena potera, veliki obračun ili zadatak koji želite da rešite drugačije - u GTA 5 mogli ste da odaberete završenu misiju i ponovo je odigrate. GTA 6 nema takvu opciju, navodi specijalizovani sajt PowerPyx u vodiču za novi nastavak. Za povratak na raniji deo priče potrebno je učitati prethodno sačuvanu poziciju, zbog čega igrači moraju pažljivije da raspoređuju mesta za čuvanje napretka.

Foto: Jimin Kim / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Na ovu promenu skrenuo je pažnju i gejming nalog CharlieIntel na mreži X. U objavi od 18. novembra navedeno je da igra raspolaže sa 15 mesta za ručno čuvanje, ali da nema mogućnosti direktnog ponovnog pokretanja završenih misija glavne priče.

Zašto je važno da ne čuvate sve preko iste pozicije?

Razlika se najlakše vidi na jednostavnom primeru: ako završite misiju, nastavite priču i prepišete jedinu raniju sačuvanu poziciju, gubite tu konkretnu tačku povratka. Više ne možete samo da otvorite spisak zadataka i izaberete onaj koji želite da ponovite.

Igrači koji vole da istražuju različite pristupe zato imaju razlog da čuvaju više odvojenih pozicija. Jedna može da prati trenutni napredak, dok druge ostaju sačuvane pre važnih delova priče. Učitavanje takve pozicije vraća čitavu igru na ranije stanje, pa će možda biti potrebno ponovo preći i deo sadržaja koji prethodi željenoj misiji.

Foto: FRANCOIS GREUEZ / Sipa Press / Profimedia

PowerPyx savetuje čuvanje pozicija na početku i kraju poglavlja, uz upozorenje da pojedini sporedni zadaci postaju nedostupni kako priča napreduje. Takav raspored omogućava povratak na ranije delove igre bez obaveznog započinjanja cele kampanje iz početka.

Šta se događa kada padnete misiju?

Izostanak opcije za ponovno igranje završenih zadataka ne znači da svaki neuspeh zahteva učitavanje stare pozicije. GamesRadar navodi da tokom misije postoji mogućnost ponovnog pokušaja od kontrolne tačke.

To su dve različite situacije: jedno je nastaviti zadatak nakon neuspeha, a drugo vratiti se na misiju koju ste već uspešno završili. Upravo je druga mogućnost izostala iz novog nastavka.

GamesRadar u vodiču za čuvanje napretka navodi i da, uz 15 ručnih pozicija, postoji zasebno mesto za automatsko čuvanje. Ono pomaže pri nastavljanju igre, ali ne zamenjuje arhivu ranijih trenutaka koju igrač sam pravi.

Nova priča u Leonidi već je počela

Pogledajte u galeriji fotografije trejlera igrice:

1/6 Vidi galeriju GTA6 trailer Foto: Youtube Prinscreen, Youtube printscreen

Grand Theft Auto VI objavljen je 19. novembra za PlayStation 5 i Xbox Series X/S. U središtu priče su Džejson i Lusija, koji nakon neuspelog kriminalnog poduhvata završavaju u zaveri koja se proteže kroz saveznu državu Leonidu. Radnja obuhvata i povratak u Vajs Siti, jedno od najpoznatijih mesta iz serijala. Rockstar Games

Za igrače koji žele da se kasnije vrate omiljenim trenucima, ručno čuvanje zato postaje deo planiranja prelaska igre. Nekoliko pažljivo raspoređenih pozicija može da sačuva sate ponovnog igranja.

Video: GTA V