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Video-igra Grand Theft Auto (GTA) VI ostvarila je prihod od preko 2,36 milijardi dolara za manje od 24 sata nakon izlaska, pri čemu je prodato 24,59 miliona digitalnih primeraka, pa je tako postavila rekord u industriji zabave.

Potpredsednik za analitiku video-igara u kompaniji Sensor Tauer, Karl Kontus, izjavio je da je GTA VI bila najprodavanija igra 2026. godine tokom perioda prednarudžbina, sa prihodom koji je premašio dve milijarde dolara pre zvaničnog izlaska, preneo je portal Dedlajn.

Kako navodi Kontus, nakon početka prodaje, prihod je porastao za još 710 miliona dolara.

Foto: Jimin Kim / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Od 24,59 miliona prodatih digitalnih primeraka, oko 75 posto odnosi se na PlayStation konzole, dok je ostatak prodat za Xbox.

Prethodni nastavak serijala, GTA V, zaradio je 800 miliona dolara prvog dana nakon objavljivanja 2013. godine.

Uz trenutni tempo prodaje, nova igra mogla bi da dostigne prihod od 3 milijarde dolara u roku od nekoliko nedelja, navodi portal.

Izlazak igre GTA VI bio je propraćen velikom marketinškom kampanjom, a nakon izlaska, milioni korisnika počeli su da prate lajv strim prenose igranja na platformama YuTjub i Tvič.

Grand Theft Auto VI je prva nova glavna igra u ovom serijalu posle 13 godina.