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Influenserka Dženi Martin Jovčić, rođena Špankinja koja već godinama živi u Beogradu i u braku je sa domaćim glumcem Urošem Jovčićem, osvrnula se na ovdašnje običaje i uporedila ih sa onima iz svoje domovine. Ona je otkrila šta se u Španiji podrazumeva, dok u Srbiji izaziva nevericu, ali i koje su je naše navike najviše zaprepastile po dolasku u zemlju.

Kroz vedar razgovor i smeh, Dženi je izdvojila četiri najupečatljivije razlike u mentalitetu i kulturi.

Pogledajte u galeriji fotografije Uroša i Dženi Martin Jovičić:

1/7 Vidi galeriju Dženi Martin i Uroš Jovčić Foto: Printscreen Instagram, Printecsreen/Instagram/JenniMartin

Gurmanska pljeskavica na stolu od ranog jutra

Prvo veliko iznenađenje za nju bili su naši jutarnji obroci i količina hrane koja se tada jede.

"U Španiji volimo da imamo baš lagan doručak, pahuljice, čaša mleka... Kada me je Uroš prvi put video šta doručkujem, bio je u šoku. I dok ja jedem bukvalno mleko i pahuljice, on jede gurmansku pljeskavicu punu svega što postoji. Meni je bio šok da vidim kako neko može da jede meso za doručak, ali i njemu je takođe bio šok da vidi kako neko može da jede toliko malo", ispričala je Dženi.

Ko plaća račun na rođendanskoj proslavi

Sledeća velika razlika između španskih i srpskih običaja vezana je za obeležavanje rođendana i podmirivanje računa u ugostiteljskim objektima, što ju je ostavilo bez teksta.

Dženi Martin udata je za glumca Uroša Jovčića Foto: Printscreen/Instagram/jenniimartin

"Da smo u Španiji, ja bih pozvala svoje drugarice da idemo da večeramo ili na piće, ali svako plati svoje, plus ti donesu poklon. Ja ti kažem: 'Dođi, pozvana si', ali to ne znači da ću ja platiti za tebe šta piješ i jedeš - ne. Tako da je za mene bilo ogromno iznenađenje kada sam saznala da u Srbiji, kada zovem ljude na svoj rođendan, moram da im platim piće. Mi Španci smo očigledno malo stipse", našalila se Špankinja.

Dva ili tri poljupca pri pozdravljanju

Prisetila se i zabavnih scena koje redovno nastaju kada njena rodbina iz Španije doputuje u goste ili kada oni odu kod njih.

"U Španiji su dva poljupca, a u Srbiji su tri. Kada neko iz Srbije ide u Španiju, uvek je malo komplikovano jer Srbi hoće da se poljube po tri puta, a moji iz Španije se posle drugog poljupca već sklanjaju. To je velika razlika koja može da bude mnogo smešna kada se desi u momentu, jer ljudima iz Španije bude dosta, a ljudi iz Srbije hoće još", priča Dženi kroz smeh.

Dženi Martin udata je za glumca Uroša Jovčića Foto: Printecsreen/Instagram/JenniMartin

Strogo pravilo oko broja cvetova u buketu

Na samom kraju, skrenula je pažnju na još jedan detalj prilikom kupovine cveća na koji u svojoj zemlji nikada nije morala da obraća pažnju.

"Još jedna stvar koja je u Španiji normalna, a ovde bi bila čudna, jeste kada idete da kupite neko cveće. Kod nas u Španiji ne morate da gledate da li je paran ili neparan broj, a ovde se, koliko sam čula, paran broj nosi samo na groblje", zaključila je Dženi Martin Jovčić.

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