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Ni četiri Tragača koja nisu napravila nijednu grešku nisu uspela da zaustave Nikolu Ranđelovića iz Zaječara! U uzbudljivoj završnici nove epizode „Superpotere“, Nikola je, uprkos tome što je napravio dve greške u drugoj igri, uspeo da osvoji 600.000 dinara, a kada je Tragačima isteklo vreme, njemu je na satu preostalo još šest sekundi.

Pre nego što je počela borba za novčane nagrade, u studiju se govorilo o jednoj sasvim drugačijoj vrsti odgovornosti. Jovan Memedović, poznat po svom zalaganju za zaštitu životne sredine, poveo je razgovor sa Tragačima o njihovim navikama kada je reč o reciklaži, a iskoristio je priliku i da im objasni kako se pravilno odlažu plastične flaše.

Tragači Foto: Superpotera

Nakon kratke lekcije o reciklaži, na red su došla pitanja i takmičari. Najviše uspeha imao je Nikola Ranđelović, tehnolog zaposlen u Zaječarskoj pivari, koga publika pamti i iz „Potere“, gde je pre nekoliko godina odmerio znanje sa Milicom. Tokom razgovora sa Nikolom, Memedović je u jednom trenutku ostao bez teksta, što je takmičar duhovito prokomentarisao: „Kao da sam IT struke, a ne da radim u pivari.“

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Nakon osvojenih 60.000 dinara u prvoj igri, Nikola se odvažio na duel protiv četvoro Tragača za deset puta veći iznos. Iako je napravio dve greške, dok su Tragači odgovarali bez ijedne, vreme je ovoga puta bilo na njegovoj strani, a 600.000 dinara otišlo je u Zaječar!

Preostali takmičari nisu bili te sreće. Stojan Majstorović iz Šapca nastup je započeo pesmom i stihovima Miladina Šobića, koje je posvetio Milici, ali mu ni muzička podrška nije pomogla u duelu protiv svih petoro Tragača za 1.300.000 dinara. Sportski novinar Igor Subić iz Beograda pokušao je da osvoji milion dinara protiv četvoro Tragača, dok se njegova sugrađanka Tamara Vukmirica, koja se bavi tehničkom podrškom za platne uređaje i bankomate, borila za 360.000 dinara protiv troje Tragača. Nažalost, svima je pobeda izmakla „za dlaku“.

Tako je Nikola ostao jedini pobednik večeri, pokazavši da u „Superpoteri“ nije uvek presudno ko će napraviti manje grešaka, već i ko će bolje iskoristiti vreme!

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