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Veliki nedeljni horoskop donosi brojne promene za sve pripadnike Zodijaka. Tokom perioda od 23. do 29. novembra znaci horoskopa doživeće velika odricanja ali i velike uspehe. Pogledajte šta su znam zvezde predvidele za narednu sedmicu.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 23. do 29. novembra donosi vam situaciju u kojoj ćete morati da birate između onoga što vam je sigurno i nečega što vas već dugo privlači. Na poslu bi mogla da se pojavi ponuda za dodatni angažman ili zadatak koji u prvi mah nećete želeti da prihvatite, ali bi kasnije mogao da vam donese važnu prednost. Obratite pažnju na razgovor koji ćete voditi u sredu, jer bi jedna naizgled usputna informacija mogla da promeni vaš odnos prema kolegi. Finansije zahtevaju malo više discipline, posebno kada su u pitanju kupovine kojima pokušavate da popravite raspoloženje. Zauzeti Ovnovi mogli bi da pokrenu temu koju partner uporno izbegava, dok slobodne očekuje zanimljiva komunikacija sa osobom koja ne živi u njihovom gradu. Neće vam prijati neizvesnost, ali nemojte žuriti sa zaključcima. Moguća je napetost u predelu vrata i ramena. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ove nedelje shvatićete da jedna odluka koju ste odlagali više ne može da čeka. Na poslu ćete da dobijete priliku da pokažete koliko vredite, ali ćete morati da se izborite za svoje ideje umesto da čekate da ih neko drugi primeti. Osoba koja vam je ranije delovala nezainteresovano mogla bi da vam ponudi saradnju ili pomogne u rešavanju problema koji vas muči. Novac će da bude važna tema, naročito ako planirate veću kupovinu ili putovanje pred kraj godine. Nemojte da se oslanjate na obećanja drugih kada je reč o zajedničkim troškovima. U ljubavi vas očekuje malo iznenađenje. Partner bi mogao da predloži promenu rutine koja će vam oboma prijati, dok slobodni Bikovi shvataju da imaju mnogo dublja osećanja prema nekoj osobi neko što žele sebi da priznaju.Sada je pravo vreme da daju šansu tom odnosu. Obratite pažnju na kvalitet sna i nemojte zanemarivati umor. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedelja pred vama mogla bi da počne porukom ili pozivom koji će vas zateći nespremne. Neko sa kim dugo niste razgovarali ponovo će da se pojavi, ali nećete odmah da znate da li iza toga stoji konkretna namera ili samo nostalgija. Na poslu ćete da imate više obaveza nego što ste planirali, a posebno će da vas nerviraju ljudi koji očekuju da završavate i njihove zadatke. Nemojte da prihvatate dodatne odgovornosti samo zato što znate da možete sve da postignete. Sredinom nedelje moguć je razgovor o novcu, honoraru ili uslovima saradnje koji bi mogao da vam ide u korist. Zauzeti Blizanci trebalo bi da izbegavaju rasprave preko poruka, jer bi pogrešno protumačena rečenica mogla da preraste u nepotrebnu svađu. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga preko zajedničkih prijatelja, a privlačnost će se razvijati kroz duhovite razgovore. Prijalo bi vam da nekoliko dana smanjite vreme provedeno pred ekranom. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 23. do 29. novembra donosi vam nedelju u kojoj će mnogo toga da se vrti oko porodice, doma i obaveza koje ste preuzeli na sebe. Moguće je da ćete morati da rešavate nešto što je drugi član porodice dugo odlagao, pa ćete da se zapitate zašto se podrazumeva da ste uvek vi osoba koja sve organizuje. Na poslu bi moglo da dođe do promene rasporeda ili dogovora koji će da zahteva dodatno prilagođavanje. Nemojte odmah da odbacujete predlog koji vam ne odgovara na prvi pogled. Finansijski, ovo nije najbolji trenutak za pozajmljivanje novca prijateljima, naročito ako već imate sopstvene planove i troškove. U ljubavi ćete želeti konkretnu pažnju, a ne samo lepe reči. Partner bi mogao da vas iznenadi gestom koji će pokazati da ipak primećuje sitnice koje vam znače. Slobodni Rakovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koju često viđaju, ali sa kojom do sada nisu imali priliku da razgovaraju nasamo. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedelja vam donosi priliku da se vratite nečemu što ste ranije započeli, ali ste zbog nedostatka vremena ili podrške odustali. Na poslu bi vaša kreativna ideja mogla da privuče pažnju osobe od koje zavisi dalji tok jednog projekta. Ipak, nemojte da očekujete da će svi odmah da prepoznaju njen potencijal. Biće potrebno da je predstavite konkretnim argumentima. U drugoj polovini nedelje moguće je iznenadno druženje ili poziv na događaj na kojem biste mogli da upoznate ljude korisne za buduću saradnju. Kada je reč o novcu, pripazite na troškove vezane za izgled, garderobu i izlaske. Zauzeti Lavovi mogli bi da se naljute zbog partnerove potrebe za više prostora, ali to ne mora da znači da se njegova osećanja menjaju. Slobodni bi mogli da dobiju pažnju od osobe koja im se dopada već neko vreme, i to na mestu na kojem je najmanje očekuju. Potrebno vam je više odmora između napornih dana. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ove nedelje bićete suočeni sa zadatkom koji zahteva više strpljenja nego znanja. Na poslu bi moglo da se pokaže da ste preuzeli odgovornost za nešto što zapravo nije trebalo da bude samo na vama. Nemojte automatski ispravljati tuđe greške, jer biste tako mogli da napravite problem sebi. Jedan dokument, dogovor ili mejl zaslužuje dodatnu proveru, naročito ako se odnosi na novac ili buduću saradnju. Finansijska situacija ostaje stabilna, ali biste mogli da izdvojite veću sumu za nešto što je vezano za dom ili svakodnevne potrebe. U ljubavi ćete želeti da znate na čemu ste. Zauzete Device mogle bi da pokrenu razgovor o zajedničkim planovima, dok slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo sa osobom koju će prvo procenjivati kroz razgovor, a tek onda kroz fizičku privlačnost. Nemojte zanemarivati pauze i obroke zbog obaveza. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedelja pred vama donosi susret sa osobom koja će vas naterati da promenite mišljenje o nečemu u šta ste do sada bili prilično sigurni. Na poslu bi moglo da dođe do razgovora o vašoj ulozi u timu, a vi ćete imati priliku da jasno kažete šta želite i šta više ne želite da radite. Posebno je važno da ne pristajete na nejasne dogovore koji podrazumevaju dodatni rad bez konkretne nadoknade. Sredinom nedelje moguća je manja finansijska dobit ili povraćaj novca koji ste već otpisali. U ljubavi ćete biti osetljiviji na partnerovo ponašanje, naročito ako imate utisak da se sve važne odluke donose bez vas. Slobodne Vage mogle bi da obnove kontakt sa nekim ko im je nekada bio zanimljiv, ali se odnos nikada nije razvio. Ovog puta okolnosti bi mogle da budu drugačije. Vikend je dobar za promenu izgleda, kraći izlet ili druženje sa ljudima koje dugo niste videli. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Neko bi ove nedelje mogao da vam ponudi informaciju koju nećete odmah znati kako da iskoristite. Na poslovnom planu otvara se mogućnost za razgovor o novoj poziciji, promeni radnog mesta ili projektu koji bi vam doneo veću samostalnost. Ipak, pre nego što donesete odluku, proverite sve detalje, posebno rokove i finansijske uslove. Jedan trošak koji niste planirali mogao bi da poremeti vaš budžet, ali ne bi trebalo da ugrozi dugoročnije planove. U ljubavi će biti važno da razlikujete intuiciju od pretpostavki. Zauzete Škorpije mogle bi da otkriju da partner nešto prećutkuje, ali razlog ne mora biti onakav kakvim ga zamišljate. Slobodne bi mogle da se nađu u neobičnoj situaciji sa osobom koja im je privlačna, ali šalje prilično pomešane signale. Nemojte ulagati previše energije u analiziranje svakog detalja. Prijala bi vam šetnja ili aktivnost koja ne zahteva mnogo razmišljanja. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ulazite u nedelju u kojoj ćete imati potrebu da napravite konkretan plan za naredni period, naročito kada je reč o poslu i novcu. Jedna ideja koju ste do sada držali po strani mogla bi ponovo da postane aktuelna, a razgovor sa osobom koja ima više iskustva pomoći će vam da sagledate njene prednosti i mane. Na poslu ćete biti raspoloženi za nove izazove, ali nemojte da zanemarite obaveze koje već imate. Moguće je da ćete da dobijete poziv za putovanje, edukaciju ili događaj koji će da vam otvori zanimljiva poznanstva. Finansijski, pripazite na troškove koji se pojavljuju kada pokušavate da organizujete sve unapred. U ljubavi vas očekuje zanimljiv obrt. Zauzeti Strelčevi mogli bi da počnu da planiraju nešto što su dugo odlagali, dok slobodni mogu da dobiju priznanje i izjavu ljubavi od osobe sa kojom već dugo ne znaju na ćemu su. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ove nedelje mogli biste da shvatite da ste predugo čekali da se jedna situacija reši sama od sebe. Na poslu će biti važno da preuzmete inicijativu, posebno ako već neko vreme imate osećaj da vaš trud prolazi neprimećeno. Moguć je razgovor o novim uslovima saradnje ili raspodeli odgovornosti, a vi ćete morati da odlučite koliko ste spremni da popustite. Novac će zahtevati pažljivije planiranje, jer bi se mogli pojaviti troškovi vezani za tehniku, automobil ili kućne uređaje. U ljubavi će vam više značiti postupci nego obećanja. Zauzeti Jarčevi mogli bi da primete da partner očekuje više zajedničkog vremena, dok slobodni imaju priliku za poznanstvo preko posla ili osobe sa kojom već sarađuju. Ipak, nemojte mešati profesionalno poštovanje sa romantičnim interesovanjem. Tokom vikenda pokušajte da ne razmišljate o obavezama koje vas čekaju u ponedeljak. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedelja donosi promenu u društvenom životu, ali i priliku da se distancirate od ljudi sa kojima se već neko vreme viđate samo iz navike. Jedan poziv koji ćete u početku želeti da odbijete mogao bi da se pretvori u veoma prijatno iskustvo. Na poslu ćete imati zanimljive ideje, ali bi problem mogao da nastane kada budete pokušavali da ih objasnite ljudima koji se drže ustaljenih pravila. Ne ulazite u rasprave koje ne mogu ništa da promene. Moguća je uplata koju ste čekali ili dogovor o dodatnom izvoru prihoda. U ljubavi vas očekuje neočekivana inicijativa. Zauzete Vodolije mogle bi da dobiju predlog za zajedničku aktivnost koja izlazi iz njihove svakodnevne rutine, dok slobodne očekuje flert preko društvenih mreža ili aplikacije za upoznavanje. Ipak, nemojte previše idealizovati osobu koju još niste upoznali uživo. Obratite pažnju na ritam spavanja. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedeljni horoskop od 23. do 29. novembra donosi vam nedelju u kojoj će se pokazati koliko je važno da ne preuzimate tuđe probleme kao sopstvenu odgovornost. Na poslu bi kolega mogao da vas zamoli za pomoć u trenutku kada i sami imate previše obaveza. Ovog puta bi bilo dobro da postavite granicu i jasno odredite koliko vremena možete da izdvojite. Moguća je vest u vezi sa papirologijom, prijavom ili dogovorom koji se već neko vreme odlaže. Finansije će biti nešto stabilnije nego prethodnih dana, ali nemojte žuriti sa kupovinom skupljih stvari. Zauzete Ribe mogle bi da se iznenade partnerovom reakcijom na jednu temu koju su smatrale potpuno bezazlenom. Razgovor će pomoći da shvatite šta se zapravo krije iza njegovog ponašanja. Slobodne Ribe mogle bi da dobiju poruku od osobe sa kojom su nekada imale nedovršenu priču. Ovog puta vi ćete odlučivati da li želite da joj date novu priliku. Vikend je idealan za kreativne aktivnosti i druženje u manjem krugu ljudi. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.