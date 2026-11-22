Rijaliti zvezda umrla u 35. godini: Šejlina porodica objavila snimke sa njene sahrane
- Vest je objavio bivši verenik Dejvid Dangerfild, a porodica je potom podelila snimke sa sahrane i oproštajne poruke.
- Prema pisanju TMZ-a, Šejlin brat Džonatan objavio je u nedelju, 22. novembra, na internetu snimak njene sahrane.
Šejla Mangubat, poznata po učešću u rijalitiju "90 Day Fiancé: Before the 90 Days", preminula je u 35. godini života.
Vest o njenoj smrti objavio je njen bivši verenik Dejvid Dangerfild u objavi na Instagramu u subotu, 21. novembra. Preminula je samo nekoliko dana pre 36. rođendana, prenosi TMZ.
„Slomljeno mi je srce što moram da podelim vest koju sam dobio od njene porodice – Šejla je preminula u subotu na Filipinima“, napisao je Dangerfild.
„Slomljen sam i još pokušavam da prihvatim ovaj gubitak. Molim vas, molite se za njenog sina, njenu porodicu i mene“, dodao je.
Porodica objavila snimke sa sahrane
Prema pisanju TMZ-a, Šejlin brat Džonatan objavio je u nedelju, 22. novembra, na internetu snimak njene sahrane. Takođe je podelio i video na kojem se vidi porodica okupljena oko nje na samrtnoj postelji, dan pre njene smrti.
Njena sestra Grejs oprostila se od nje emotivnom porukom na Fejsbuku.
„Počivaj u miru, moja voljena sestro, Šejla Mangubat... Vin i se visoko, sestro moja. Nedostajaćeš nam“, napisala je.
Ljubav su pronašli preko grupe za gluve samce
Šejla je bila iz Sebua na Filipinima. Dejvida Dangerfilda (45) upoznala je 2021. godine u Fejsbuk grupi namenjenoj gluvim samcima.
Njihova ljubavna priča razvijala se na daljinu, a par se kasnije verio.
Svoju vezu i veridbu prikazali su u šestoj sezoni rijalitija „90 dana do venčanja: Pre 90 dana“, koji je emitovan 2023. godine na televiziji TLC.