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Šejla Mangubat, poznata po učešću u rijalitiju "90 Day Fiancé: Before the 90 Days", preminula je u 35. godini života.

Vest o njenoj smrti objavio je njen bivši verenik Dejvid Dangerfild u objavi na Instagramu u subotu, 21. novembra. Preminula je samo nekoliko dana pre 36. rođendana, prenosi TMZ.



„Slomljeno mi je srce što moram da podelim vest koju sam dobio od njene porodice – Šejla je preminula u subotu na Filipinima“, napisao je Dangerfild.

„Slomljen sam i još pokušavam da prihvatim ovaj gubitak. Molim vas, molite se za njenog sina, njenu porodicu i mene“, dodao je.

Porodica objavila snimke sa sahrane

Prema pisanju TMZ-a, Šejlin brat Džonatan objavio je u nedelju, 22. novembra, na internetu snimak njene sahrane. Takođe je podelio i video na kojem se vidi porodica okupljena oko nje na samrtnoj postelji, dan pre njene smrti.

Njena sestra Grejs oprostila se od nje emotivnom porukom na Fejsbuku.

„Počivaj u miru, moja voljena sestro, Šejla Mangubat... Vin i se visoko, sestro moja. Nedostajaćeš nam“, napisala je.

Ljubav su pronašli preko grupe za gluve samce

Šejla je bila iz Sebua na Filipinima. Dejvida Dangerfilda (45) upoznala je 2021. godine u Fejsbuk grupi namenjenoj gluvim samcima.

Njihova ljubavna priča razvijala se na daljinu, a par se kasnije verio.

Svoju vezu i veridbu prikazali su u šestoj sezoni rijalitija „90 dana do venčanja: Pre 90 dana“, koji je emitovan 2023. godine na televiziji TLC.