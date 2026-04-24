Slušaj vest

Kako je izgledao idealan muškarac šezdesetih godina prošlog veka? Koje su to njegove osobine ženama tog doba bile privlačne i poželjne?

Odgovor na ova pitanja (makar kada je Zapad u pitanju) pronalazimo u staroj štampi, u jednoj anketi i tekstu časopisa Lajf.

Savršeni muškarac od pre pola veka

Pre oko pola veka, makar prema mišljenju žena, “na ceni” su bili džentlmeni. Dame koje su govorile za ovaj magazin navele su da savršen muškarac mora da ima lepe manire, da bude pošten i galantan. Osim toga, mora da ima stabilan posao, ali i da pomaže u kući.

Što se izgleda tiče, savršen muškarac mora biti “visok s plavim očima, da se bavi sportom i da je društevno aktivan”. Plus, treba da ume da pleše! Ne mora da bude virtuoz na podijumu, ali svakako mora da bude okretan.

Anketirane dame dale su i spisak nepoželjnih osobina. Tu dominira posesivnost, želja za dominacijom i egoizam, ali i prostačko ponašanje i tvrdičluk, kao i nespremnost za druženje sa porodicom i prijateljima.

Ko je savršeni muškarac?

Dame koje su živeli šezdesetih godina prošlov veka imale su i svoje favorite. Upitane za poznate ličnosti koje najviše odgovaraju liku “savršenog muškarca” većina je navela Perija Komoa, tadašnjeg pevača i tv voditelja, poznatog kao jednog od napopularnijih američkih zabavljača sredinom 20. veka.

1/5 Vidi galeriju Idealni muškarci po anketama šezdesetih Foto: WARNER BROTHERS - Album / Album / Profimedia, Sunset Box / Allpix Press / Profimedia, Profimedia

Za njim su sledili Elvis Presli, Marlon Brando i Džejms Din, ali je zanimljivo da su se na listi našli i tadašnji političari. Očekivano, prvi među njima je bio Džon Kenedi, ali tu su bili i (znatno stariji) Dvajt Ajzenhauer i Ričard Nikson.

(Kurir.rs/Istorijski zabavnik)

