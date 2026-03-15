Svi koji planiraju da pobegnu od zimskog sivila i uživaju u opuštajućem odmoru trebalo bi da razmisle dva puta pre nego što spakuju stvari u - crni, teget ili sivi kofer.

Prema upozorenju stručnjaka za bezbednost, upravo te boje, koje su najpopularnije među putnicima, predstavljaju potencijalni rizik.

Najčešće tri boje

Crna boja je najčešći izbor kada je reč o koferima. Prema nedavnim istraživanjima, oko 45 odsto putnika bira upravo ovu nijansu zbog njenog nenametljivog izgleda.

Iz sličnih razloga, teget i siva zauzimaju drugo i treće mesto po popularnosti, sa 30, odnosno 25 odsto putnika koji se odlučuju za diskretnije tonove. To znači da čak 95 odsto kofera na aerodromima širom sveta dolazi u jednoj od ove tri boje!

Iako su stručnjaci ranije upozoravali da umotavanje kofera u plastiku može privući pažnju lopova - jer sugeriše da se unutra nalazi nešto vredno - sada je pažnja usmerena i na boju prtljaga.

Kako vrebaju žrtve?

Stručnjak za bezbednost, Aran Darmeratnam, ističe da izbor boje može igrati ključnu ulogu, prenosi Unilad.

Objašnjava da svoje klijente uči kako da se uklope u okruženje, odnosno, šta da učine da makar ne izgledaju kao laka meta.

“Lopovi ulaze na birana mesta obučeni sasvim obično, s ciljem da deluju nenametljivo, a zatim procenjuju ko je spustio gard ili čiji je prtljag lako ukrasti“, objasnio je.

Koferi u boji se ređe kradu Foto: Shutterstock

Paradoksalno, izbor kofera koji izgleda isto kao 95 odsto drugih zapravo može biti loša odluka. Lopov, naime, može uzeti torbu i nestati u masi, bez da privuče pažnju.

“Samo zamislite situaciju u kojoj vičete: ‘Pomozite! Ta osoba mi je ukrala torbu, izgleda baš kao ona tamo... i ona tamo... i ona tamo’. Tada je gotovo nemoguće izdvojiti osumnjičenog”, dodao je.

Darmeratnam upozorava i na dodatni problem - tamni koferi otežavaju uočavanje lopova dok se udaljava sa lica mesta.

“Ako osoba tek naknadno shvati da joj je torba nestala, lopov sa tamnim prtljagom mnogo će se lakše stopiti sa okolinom i proći neprimećeno”, istakao je.

Problem s jednoličnim nijansama

Slične savete uoči prolećne sezone putovanja daje i bivši savetnik kompanije UPS, Ed Barnet. On objašnjava da bi putnici trebalo da biraju znatno ređe boje kako bi zaštitili svoje dragocenosti.

“Upadljive boje deluju kao vrsta odvraćanja. Lopovi preferiraju anonimne crne ili teget torbe jer mogu da odu sa njima, a da se ne izdvoje. Jarko zelena torba, na primer, predstavlja problem za lopova. Ako viknete: ‘Zaustavite čoveka sa zelenom torbom’, svi će ga odmah primetiti“, istakao je.

Problem sa jednoličnim bojama su prepoznale i avio-kompanije, koje se suočavaju sa ogromnim brojem prijava izgubljenog prtljaga.

Prtljag Foto: EPA/ Michael Reynolds

Procene govore da čak 33 miliona komada prtljaga nestane svake godine, dok milioni nikada ne budu pronađeni. Niskotarifni Ryanair čak ukazuje da crni, teget i sivi koferi dodatno otežavaju identifikaciju, navodeći da “99,9 odsto populacije” koristi iste ili slične boje, što otežava potragu na osnovu opisa.

Sitan detalj

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nema potrebe da bacite svoj postojeći kofer.

Jednostavno rešenje može biti dodavanje šarenog kaiša, trake ili upečatljive oznake koja će vaš prtljag izdvojiti iz mase i učiniti ga lakšim za prepoznavanje - kako vama, tako i drugima.

Jer, ponekad sitan detalj može napraviti veliku razliku između bezbrižnog odmora i neprijatnog početka putovanja.

(Kurir.rs/ Telegraf.rs)

