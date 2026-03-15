Amerikanac Kristijan Grosi, koji je obišao veliki deo sveta, nedavno je prvi put posetio Srbiju – zemlju o kojoj, kako kaže, ranije gotovo nikada nije čuo ništa pozitivno.

Upravo zato je odlučio da svoje utiske podeli sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je ispričao koliko ga je iskustvo u Srbiji iznenadilo.

Iako je od drugih putnika i ljudi iz regiona često slušao negativne komentare o našoj zemlji, Grosi kaže da je stvarnost bila potpuno drugačija.

Od trenutka kada je stigao, oduševili su ga ljudi, hrana i gostoprimstvo.

„Obično ne kažu ništa pozitivno“

U jednoj objavi Grosi je napisao:

„Obišao sam praktično svaku zemlju istočne Evrope, a naravno i svaku zemlju Balkana. Kad god ljude pitate za Srbiju, obično ne kažu ništa pozitivno.“

Dodao je da je njegovo iskustvo bilo potpuno suprotno.

„Međutim, moje iskustvo ovde, prvi put, potpuno je suprotno. Obožavam sve u vezi sa Srbijom. Svi su tako prijateljski nastrojeni, naročito kada saznaju da ste stranac i da zaista uživate u njihovoj zemlji. A posebno kada otkriju da ste Amerikanac. Tada se stvarno nasmeju i postanu veoma srećni.“

„Srbi su među deset najprijateljskijih ljudi“

Tokom boravka u Beogradu, Grosi je imao priliku da upozna lokalnu kulturu i običaje, ali i srpsku kuhinju koja ga je posebno oduševila.

U jednom od svojih videa pokazao je, kako tvrdi, „najjeftiniju i najbolju kafu u Srbiji“.

„Red na ulici je čak i u 18 časova, ovo je bukvalno samo prozor u zidu. Imaju sve, i gotovo je besplatno. Popio sam kafu sa mentom, nisam platio skoro ništa – 1,50 dolara. I da vam kažem, Srbi su među 10 najprijateljskijih ljudi. Ne samo da je konobarica razgovarala sa mnom, ljudi koji su čekali u redu su razgovarali sa mnom. Oni su jednostavno tako prijateljski nastrojeni.“

Susret sa 85-godišnjom Jovankom

Poseban utisak na njega ostavio je razgovor sa 85-godišnjom Jovankom, koju je upoznao tokom boravka u Beogradu.

Grosi je u jednom videu snimio njihov razgovor i objasnio koliko ga je ta situacija dirnula.

„Ovo je snimak jedne od mojih interakcija sa meštanima. Ova 85-godišnja žena tečno govori engleski i to manje-više predstavlja narod Srbije. Svi su veoma ljubazni i spremni da pomognu, i tečno govore engleski. Ovo nećete videti u mnogim zapadnim zemljama. Ali u istočnom delu Evrope veliki deo lokalnog stanovništva govori engleski i mnogo su prijateljskiji nego ljudi na Zapadu. Pogotovo prema Amerikancima.“

„Morate da razgovarate sa starijim ljudima“

Grosi je istakao da mu je razgovor sa Jovankom ostao jedno od najlepših iskustava tokom putovanja.

„Impresioniran sam. Jovanka je sela sa mnom i ispričala svoju životnu priču. Razgovarali smo skoro dva sata. Rekla mi je da je poslednji put govorila engleski pre 20 godina.“

Dodao je i:

„Reći ću vam nešto – morate da razgovarate sa starijim ljudima, to im znači sve. Otišao sam da sednem na pet minuta, ali video sam da joj treba da razgovara sa nekim. Možda sam rekao 20 reči. Na kraju je rekla ‘hvala na razgovoru’ jer verovatno neće biti ovde još dugo. Posle ovoga morao sam nekako da nastavim sa svojim danom.“

Oduševio ga kačamak

Tokom boravka u Srbiji Grosi je isprobao i tradicionalna jela, a posebno ga je oduševio kačamak, koji je odmah preporučio svojim pratiocima.

Svako novo iskustvo ga je dodatno oduševljavalo, pa je snimio još nekoliko videa o svom boravku u Srbiji.

U jednom od poslednjih rekao je:

„Mislim da sam našao moju omiljenu zemlju u Evropi. Ljudi, to je Srbija. Ponoviću još jednom – kunem vam se, ceo moj život ljudi oko mene pričaju kako Srbija nije dobra, kako Srbi nisu prijateljski nastrojeni i da ne vole strance. Ma to je laž! Srbi su najprijatniji narod u Evropi.“

Dodao je i:

„Ono što mi je najbolje jeste činjenica da, kada Srbima kažete da vam se sviđa njihova zemlja, oni momentalno postaju vaši najbolji prijatelji. Rakija i hrana odmah stižu. Zovu me da upoznam njihove roditelje, bake i deke – bukvalno postajem njihova nova omiljena osoba.“

Na kraju je imao i poruku za sve koji planiraju putovanja:

„Ako tražite novu destinaciju za posetu ovog leta – Srbija mora biti na vašoj listi.“

