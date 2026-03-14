Muškarac iz Ujedinjenog Kraljevstva objavio je upozorenje svima koji koriste bankomate nakon što je uživo svedočio drskom pokušaju prevare. Na društvenim mrežama je ispričao kako su ga njegovi "južnolondonski instinkti" sprečili da i sam postane žrtva.

Sumnjiva gužva oko bankomata

"Moram da vam ispričam o privari kojoj sam upravo svedočio", započeo je svoju priču Deren u videu. "Odrastao sam u južnom Londonu i uveren sam da mene ne možete da prevarite. Nema šanse. Znam svaki trik."

Deren je objasnio kako je stajao u redu za bankomat kada je ispred sebe začuo galamu. Jedna žena, "dama u nevolji", tvrdila je da joj je uređaj "progutao" karticu. Muškarac koji je stajao iza nje ponudio joj je pomoć. "Lepo od njega, pomislio sam. Ali šta on zapravo može da uradi?", ispričao je Deren.

Njih dvoje su zatim počeli da usmeravaju ljude koji su čekali u redu prema drugom, slobodnom bankomatu. Upravo mu je to postalo sumnjivo. "Tada mi je proradio moj južnolondonski osećaj", rekao je. Odlučio je da propusti nekoliko ljudi ispred sebe kako bi osmotrio šta se događa.

Lažni ulaz za kartice

Kada je napokon stigao na red, primetio je da ulaz za umetanje kartice na bankomatu izgleda deblje nego inače. "Kako njih dvoje stoje tamo i pričaju, ne mogu ni da ga uporedim s drugim bankomatom. Pitam se da li je oduvek takav", razmišljao je. "Izgleda čudno. A i obično tu nešto svetli."

Odlučio je da proveri o čemu se radi. Lagano je prodrmao sumnjivi deo i shvatio da uopšte nije pričvršćen za bankomat. U tom trenutku, ispričao je, "dami u nevolji" pomoć više nije bila potrebna. Ona i muškarac koji joj je "pomagao" zgrabili su lažni ulaz za kartice s bankomata i brzo pobegli.

"Eto, to su oni radili", objasnio je Deren. "Verovatno su svima vama kopirali kartice. Otići će kući i na vaš račun rezervisati put na Terks i Kejkos. Ljudi, pazite se."

Snimak postao viralan

Njegov snimak, objavljen na TikTok profilu @darrenlittlejnr, postao je viralan i prikupio je više od 200 hiljada pregleda. U komentarima su se zaređale pohvale, a mnogi su se zahvalili Derenu na upozorenju.

"Nikad ne dižem novac na spoljnim bankomatima, isključivo u poslovnici banke", napisala je jedna osoba. "Radio sam u banci šest godina i stalno sam se susretao s ovakvim slučajevima. Zbog toga nikad ne koristim spoljne bankomate. Ako mi treba gotovina, uvek idem unutra", podelio je svoje iskustvo drugi korisnik.

"Južnolondonski instinkt će vas spasiti svaki put", komentarisao je treći, dok je četvrti dodao: "Isplati se biti sumnjičav!"

"Činite Božje delo, hvala što ste nas upozorili", poručio je peti. "Uh, mene bi sigurno prevarili. Hvala na upozorenju", nadovezao se još jedan korisnik.

