Dnevni horoskop za 15. mart. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju za poslednji dan u nedelji. Horoskopske znake očekuje more promena.

OVAN

Ne uspevate da nađete zajednički jezik s kolegama i zbog toga posao trpi. Nervozni ste jer se stvari ne odvijaju kako želite. Zainteresovani ste za ulazak u vezu iako to znači formiranje ljubavnog trougla. Napeti ste.

BIK

Zadovoljni ste stabilnom poslovnom situacijom. Atmosfera je radna, ali i opuštena. Osećate se dobro u braku. Bračni partner vam pruža upravo ono što vam treba: sigurnost. Zdravstveno stanje je stabilno.

BLIZANCI

Dobro ste se pripremili za poslovni sastanak i s puno optimizma odlazite na službeni put. Postižete poslovni uspeh. Prezadovoljni ste odnosom s partnerom i stalno mu pokazujete svoje emocije. Napeti ste, potrebno je da se opustite.

RAK

Posao se odvija na uobičajeni način. Imate utisak da je došlo vreme da osavremenite radni proces. Vaš odnos prema voljenoj osobi je prilično zaštitnički, ali i posesivan u isto vreme. Zdravlje je stabilno.

LAV

Na poslu se stvari ne odvijaju kako želite. Očekuju vas neuspeh i pad raspoloženja zbog toga. Osećate se usamljeno. Potrebna vam je veza. Uprkos društvenom životu, niko vam se ne dopada. Fizički ste dobro, ali ste psihički u minusu.

DEVICA

Na poslu vas očekuju teškoće koje nećete uspeti da rešite. Jako vas nervira to što vaši pokušaji da rešite problem ne daju rezultate. Ne samo da niste raspoloženi za susret s partnerom nego ste neprijatni prema njemu. Nervi su vam preosetljivi.

VAGA

Na poslu vam se dešavaju samo lepe stvari. Posao se odvija regularno, a flert s kolegom vam prija. Impulsivni ste i prekidate vezu s partnerom, a da o tome niste dobro razmislili. Osećate se loše zbog toga. Zdravstveno stanje je stabilno.

ŠKORPIJA

Odnos s kolegama nije zadovoljavajući. Rezultati rada su ispod svakog očekivanja. To sve izaziva vašu nervozu. Partneru pokušavate da objasnite probleme na poslu, ali ne dobijate njegovu podršku. Jako ste nervozni.

STRELAC

Uživate na poslu. Što se tiče obaveza, odrađujete ih regularno. Dobre ste volje, duhoviti i unosite dobro raspoloženje. Imate utisak da vas veza guši. Želite da komunicirate i s drugim ljudima. Zdravlje je stabilno.

JARAC

Na pogrešan način se suočavate s mnoštvom obaveza. Radite više poslova istovremeno, ali pravite greške na sve strane. Veza se odlično razvija. Imate utisak da na voljenu osobu uvek možete da računate. Napeti ste.

VODOLIJA

Na poslu vas očekuju veći problemi i nerviranje, zbog čega možete u afektu dati otkaz. Nezainteresovani ste za viđanje s partnerom i odbijate njegov predlog za susret. Neprijatni ste i on se pita šta je problem. Nervozni ste.

RIBE

Situacija na poslu ne može biti bolja: poslovne obaveze obavljate regularno, s kolegama se dobro slažete i sama atmosfera na poslu je radna, ali prijatna. Očekuje vas svađa s partnerom, tokom koje raskidate. Zdravlje je solidno.