Jedna mlada žena iz Velike Britanije, koja sebe naziva „profesionalnom razmaženom devojkom“, otkrila je neobičan način na koji zarađuje ogromne sume novca bez napuštanja kuće.

Lola Šarp tvrdi da svakodnevno zarađuje hiljade funti tako što jednostavno traži novac od muškaraca na internetu.

Influenserka, koja na Instagram ima više od 207.000 pratilaca, radi u takozvanoj „findom“ sferi – skraćeno od finansijske dominacije.

Šta je „findom“?

„Findom“ je specifična niša unutar BDSM kulture u kojoj osoba u podređenoj ulozi dobrovoljno šalje novac ili poklone dominantnoj osobi. U mnogim slučajevima, pa i u njenom, takvi odnosi ne uključuju fizički ili seksualni kontakt.

Prema njenim rečima, uspela je da „usavrši umetnost da bude plaćena samo zato što postoji“ i opisuje sebe kao „profesionalnu kučku“.

Umesto da traže „sugar daddyja“, savetuje ženama da postanu „profesionalne razmažene devojke“.

„Tražila sam 100, a poslao mi je 1.000“

U jednom kratkom snimku objavljenom na društvenim mrežama, Lola koja, kako kaže, pomaže ženama da izgrade „moć, lični brend i pažnju koja se plaća“ podelila je svoje iskustvo:

„Jednom sam rekla jednom muškarcu da mi pošalje 100 funti, a on mi je poslao 1.000. Mislila sam da je greška, dobrodošli u findom.“

Dodala je i da će, prema njenom mišljenju, „biti fina devojka samo ostaviti ženu bez novca“.

„Sve što imam finansirano je na ovaj način“

U drugom snimku, objavljenom na TikTok pod nalogom influenserka je objasnila da joj je takav način života doneo ozbiljnu zaradu.

„Auto u kojem sada sedim, stan u kojem živim, moja firma, putovanja, sve je finansirano time što sam pomalo razmažena i pomalo bezobrazna prema muškarcima“, rekla je.

Ističe da je uspela da izgradi veliki lični brend i da zarađuje u takozvanoj industriji za odrasle ali, kako tvrdi, bez eksplicitnog sadržaja.

Ljudi na mrežama šokirani

Video je brzo privukao pažnju i skupio više od 57.000 pregleda, dok su mnogi korisnici društvenih mreža ostali zatečeni ovim načinom zarade.

U komentarima su se nizale poruke poput:

„Moram da saznam kako se ovo radi, mislim da je ovo moj poziv.“

„Kako i gde? Pomozite jednoj devojci, molim vas.“

„Ovo je genijalno.“

„Treba mi savet.“

(Kurir.rs/TheSun)