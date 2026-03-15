Slušaj vest

Posao: Zahvaljujući vladavini vašeg znaka od 21.3. komunikativnošću i snalažljivošću ćete oduševljavati nadređene, ali i ljude iz konkurentnih kompanija. Zagolicaće vas nova ponuda, a na vama je da odlučite da li ste spremni za promene.

Ljubav: Sve na šta ste dugo čekali počeće da vam se ispunjava. Samci imaju priliku da pronađu svoju srodnu dušu, a zaljubljeni da uživaju u nežnostima i pažnji voljene osobe. Mogli biste da dobijete bračnu ponudu, objavite veridbu ili da planirate potomstvo.

Zdravlje: Podložni ste povredama. Suzdržite se od ikakvih opasnih radnji, a fizičku aktivnost ograničite na laganu šetnju. Ne zaboravite na dobar provod s prijateljima, čije će vas društvo energetski puniti.

Najbolji dan: 20. mart

Najlošiji dan: 17. mart

Bik

Posao: Koncentracija vam je odlična, snalažljivi ste i brzo reagujete u napetim situacijama. Rešićete zamršene odnose i svojim sposobnostima napredovati. Ovladaćete novim znanjima i tehnologijama.

Ljubav: Sumnjaćete u partnerova osećanja, iako bez razloga. Ne kvarite nepotrebno odnos koji se dobro razvija. Prihvatite poziv za izlazak i zabavu jer je na pomolu zanimljivo poznanstvo, a moguće i ljubavna veza koja će vas nadahnuti.

Zdravlje: Sunce je u vašem znaku i ono je zaslužno za vašu dobru vitalnost. Izdržljivi ste i mnoge vaše tegobe su se povukle, ali imate problema s raspoloženjima, pa znate da budete drski prema ljudima.

Najbolji dan: 18. mart

Najlošiji dan: 15. mart

Blizanci

Posao: Organizujte se. Neplansko poslovanje stvoriće zbrku i uticati na manjak vremena. Saradnici neće biti susretljivi. Budite oprezni u komunikaciji – "loviće" vas za svaku izgovorenu reč.

Ljubav: Venera u vašem znaku neke će nagnati da se preko noći vežu bračnim sponama, vere ili zaljube, a druge da ozbiljnije razmisle o ljubavnim promenama koje im se nude. Privući će vas osoba po svemu suprotna vama, ali ćete se jako dobro nadopunjavati.

Zdravlje: Čuvajte zdravlje jer alkohol, cigarete i nespavanje i te kako da vas oslabe. Loše ćete se nositi sa stresom. Umesto da negativnu energiju potiskujete u sebi, istrošite je trčanjem ili vožnjom na biciklu.

Najbolji dan: 16. mart

Najlošiji dan: 19. mart

Posao: Pružiće vam se prilika da ponovite nešto u čemu se ranije niste iskazali, možda razgovor ili putovanje. Odnosi sa saradnicima biće podsticajni, a vaša sposobnost logičkog zaključivanja nenadmašna.

Ljubav: Nervoza koju ćete osećati biće glavni krivac za brojne svađe i razmirice s bližnjima. Mogle bi da padnu teške reči, stoga pre svake rasprave dobro razmislite želite li zaista da uvredite partnera. Neki među vama mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu putem društvenih mreža.

Zdravlje: Naklonjeni Masrs u Ribama biće zaslužan za vaš prolepšan izgled i dobro raspoloženje. Druželjubivi ste i otvoreni, pa ipak pazite da se ne izlažete preteranim naporima koji vode u iscrpljenost.

Najbolji dan: 17. mart

Najlošiji dan: 20. mart

Lav

Posao: Očekuju vas zastoji i nejasnoće. Moraćete da uložite više koncentracije i energije kako biste otklonili finansijske probleme. Neke kolege razočaraće vas svojim postupcima pa se manje oslanjajte na timski rad.

Ljubav: Neće vam biti dosadno. Burne svađe s partnerom završiće se strasnim pomirenjem, a ako ste samac, pripremite se na uzbudljive trenutke i zanimljiva poznanstva na najneobičnijim mestima. Neko se zaljubljuje u vas, u šta ćete se uskoro uveriti.

Zdravlje: Osećaćete se umorno i nervozno pa ćete slobodno vreme najradije provoditi u samoći. Na trenutke ćete osećati potrebu za akcijom, da biste se već u sledećem povukli. Pripazite na svoje hronične tegobe!

Najbolji dan: 21. mart

Najlošiji dan: 15. mart

Devica

Posao: Iskoristite svoje potencijale za pomake - sada vam je taj put olakšan. Poslovanje s inostranstvom ili udaljenim mestima donose dobit. Mogli biste da pohađate poučan kurs ili seminar.

Ljubav: Mars u Ribama vas podstiče na svađe, razdražljive primedbe upućene partneru i potrebu da bude po vašem. Mogli biste da se upustite u vezu s osobom koja će biti jako zaljubljena u vas, ali ne i vi u nju. Međutim, s vremenom će se i vaša osećanja probuditi.

Zdravlje: Vaše zdravlje se poboljšava pa ćete i sami osetiti da imate više energije. Interesovanja će vam se kretati u smeru duhovnosti pa biste mogli da počnete s meditacijom, jogom ili nečim što smiruje duh.

Najbolji dan: 20. mart

Najlošiji dan: 18. mart

Posao: Nije povoljno vreme za promene i veća ulaganja. Nećete biti dovoljno koncentrisani ni motivisani za izvršavanje obaveza, pa će pomoć saradnika biti od presudne važnosti. Oslonite se na njih.

Ljubav: Zaokupljenost poslom neće vam ostavljati mnogo vremena da se posvetite emotivnim potrebama. Partner će vam zamerati odsustvo duhom, a vi ćete češće nego ikad bežati u samoću. Slobodni, neko vas izaziva, ali i zavodi igrom reči.

Zdravlje: Vitalni ste i energični, ali i previše nemirni, pa ste najsrećniji ako ste tamo gde se nešto događa. Mogli biste da preterujete, što će rezultirati pojačanim iscrpljenjima. Jutro započnite kaloričnim doručkom.

Najbolji dan: 16. mart

Najlošiji dan: 21. mart

Škorpija

Posao: Odvažni ste i uživate veliki ugled u javnosti. Pravo je vreme da zatražite povišicu, iznesete nadređenima svoje ideje ili započnete ostvarenje dugo odlaganog projekta. Nekima će se povećati plata.

Ljubav: Stvari se pokreću s mesta, dobijate sve više prostora u partnerovom životu i uspešno se borite za ono što vam pripada. Ako ste često na društvenim mrežama, moguća je ljubav na daljinu ili poznanstvo sa strancem koji će vas oduševiti.

Zdravlje: Često ćete biti napeti, iako nećete moći da dokučite uzroke. Planetarni uticaji su takvi da vas čine nemirnima, što će se nekima od vas odraziti na loš i nekvalitetan san. Opuštajte se meditacijom i biljnim čajevima.

Najbolji dan: 19. mart

Najlošiji dan: 15. mart

Strelac

Posao: Očekuju vas krupne promene naročito kada je posredi kadrovska politika, sredstva za rad i raspodela zadataka. Mogli biste da promenite radno mesto ili raditi na drugačijem opisu poslova. Nekima se otvaraju putevi prema inostranstvu.

Ljubav: Uživaćete u ljubavnim osvajanjima. Predstoji vam poznanstvo koje bi brzo moglo da preraste u nešto dublje, a novu simpatiju upoznaćete među prijateljima. Zauzeti, otvorenim razgovorom rešićete davne nesuglasice i unaprediti ljubavni odnos.

Zdravlje: Nećete biti u punoj formi, pa će vašem organizmu trebati mnogo odmora i sna. Ako imate zdravstvenih tegoba, nemojte pokušavati da ih lečite na svoju ruku nego zatražite lekarsku pomoć.

Najbolji dan: 20. mart

Najlošiji dan: 19. mart

Jarac

Posao: Ugled i popularnost će vam porasti, naročito ako je vaš rad izložen javnosti. Bićete izuzetno korisni za svoju radnu sredinu, a poslovi koji vam se ponude mogli bi da prošire vaše znanje.

Ljubav: Uloženi trud u ljubavni odnos urodiće plodom, pa će mnogi poboljšati vezu i u nju vratiti romantiku. Međutim, odnosom će se još provlačiti stare sumnje ili neiskrenosti, pa pripazite da ne odete u krajnost. Vaši ili partnerovi roditelji mogli bi previše da se mešaju u vaš odnos.

Zdravlje: Puni ste energije i entuzijazma koji će vam omogućiti da se bavite svim vrstama fizičkih aktivnosti, pa čak i onim najzahtevnijima. Mlađi bi mogli da imaju problematičan ten, a stariji se žaliti na suvoću kože lica.

Najbolji dan: 17. mart

Najlošiji dan: 21. mart

Vodolija

Posao: Ostavljaćete sjajan utisak na okolinu, a kontakti i poznanstva ljudi na visokom položaju pomoći će vam da vaša karijera krene željenim tokom. Nezaposleni bi mogli da se zaposle, posebno nakon 20. marta.

Ljubav: Mnogo ćete pažnje polagati na kvalitetno druženje s partnerom. Zajedničke večere, duge šetnje i poseti bioskopu postaće nezaobilazni deo vaše svakodnevice, a ujedno i odličan način za ponovno zbližavanje. Samci će se zagledati u nekog privlačnog.

Zdravlje: Iako imate mnogo energije i izdržljivi ste, ipak ste u periodu pojačanog stresa. Ljudi iz vaše posredne ili neposredne okoline prilično će vas umarati pa ćete morati opreznije da birate s kim se družite.

Najbolji dan: 16. mart

Najlošiji dan: 18. mart

Ribe

Posao: Sposobni ste i organizovani, što će učvrstiti dobar ugled u radnoj sredini. Povoljno su aspektovani planovi i ugovori vezani za inostranstvo, a idealno je vreme i da razmislite o doškolovanju.

Ljubav: Puni samopouzdanja, nećete se zadovoljavati sitnicama. Znate šta želite i kako to da dobijete. Suprotni pol će vašu novostečenu samouverenost smatrati vrlo privlačnom, što slobodnima otvara dobru priliku za promenu samačkog statusa.

Zdravlje: Razvijajte samodisciplinu i počnite da se držite davno donesenih odluka o rešavanju poroka koji vam ugrožavaju zdravlje. Iscrpljuje vas Mars u vašem znaku, ali ostale planete su na vašoj strani pa dobro podnosite stres i napore.

Najbolji dan: 17. mart

Najlošiji dan: 15. mart

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

