Današnji dnevni horoskop donosi specifičnu planetarnu konfiguraciju koja podstiče na akciju, ali zahteva i veliku dozu promišljenosti. Dok prolećna energija buja, zvezde nam sugerišu da je pravo vreme za konkretizaciju planova koji su do sada bili samo u povoju. 

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Prilično ste samouvereni. Pravite nove poslovne planove i krećete u njihovu realizaciju. Očekujete brz uspeh. Zadovoljni ste odnosom s bračnim partnerom. Skloni ste infekcijama. Glava i bubrezi su veoma osetljivi.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Prilično ste vredni i ambiciozni. Svu svoju energiju usmeravate na posao. Zadovoljni ste postignutim rezultatima. Očekuju vas izazovi vezani za bračni odnos. U ovom odnosu postoji i treća osoba. Zdravlje stabilno.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Pričuvajte se kolega. Moguć je veći sukob s njima. Nisu svi prijateljski raspoloženi prema vama. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas novo poznanstvo, koje će veoma brzo prerasti u vezu. Zdravlje stabilno.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Očekuje vas nova poslovna ponuda ili veći poslovni uspeh. U svakom slučaju, bićete zadovoljni poslovnom situacijom. Prilično ste optimistični kad je odnos s bračnim partnerom u pitanju. Osećate se odlično.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Izuzetno ste zadovoljni kako se posao odvija. Imate odgovoran stav prema obavezama. Bračni partner je neraspoložen, ali vi to ne primećujete jer ste fokusirani na karijeru. Mogući problemi s kostima.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Imate utisak da ste upali u rutinu, što vam ne odgovara. Želite promene. Prezadovoljni ste kako se veza razvija i vidite sebe u budućnosti s partnerom. Očekuju vas problemi s cirkulacijom.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Ukoliko se bavite kreativnim poslom, maksimalno ste posvećeni stvaralaštvu. Ukoliko niste umetnik, koncentracija vam je loša. Prezadovoljni ste bračnim odnosom, ali to vas ne sprečava da tajno flertujete. Moguća infekcija.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Koncentracija vam nije jača strana, tako da ste skloni pravljenju grešaka. Imate odličnu saradnju sa strancima. Bračni odnos ulazi u krizni period. Počinjete da sumnjate u partnerovu vernost. Glava vam je osetljiva.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vredni ste, odgovorni i prezadovoljni situacijom na poslu. Očekuje vas priliv novca, pa vam prija osećaj finansijske sigurnosti. Pred vama je novo poznanstvo, koje će veoma brzo prerasti u strastvenu vezu. Zdravlje stabilno.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Pravite nove poslovne planove u hodu i odmah krećete s njihovom realizacijom. Bračni partner se oslanja na vaše finansije i prilično je zadovoljan sumom novca koju ste mu dali. Zdravlje solidno.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Očekuje vas kraći poslovni put, na kom odlično prolazite. Sastanak se odvija u radnoj i optimističnoj atmosferi. Postižete svoje ciljeve. Bračni partner je sklon tajnom flertu. Zdravlje dobro. Prija vam rekreacija.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Očekuje vas finansijski priliv. Vredni ste. Na poslovnom sastanku dominirate i postižete uspeh. Imate utisak da je bračni partner previše okupiran finansijama, a da vas

