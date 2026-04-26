Ljudi su spremni da pokušaju gotovo sve da bi ponovo osetili bliskost sa nekim. A u današnjem sve čudnijem svetu, taj "neko“ čak ne mora ni biti pravi čovek.

Novo istraživanje kompanije "ZipHealth", koje je obuhvatilo odgovore preko 1.000 ljudi širom SAD i Kanade, sugeriše da smo već prešli granicu kojoj bi se većina nas smejala pre pet godina. Oko 23 odsto ispitanika je reklo da bi razmotrilo seks sa humanoidnim robotom. Još 19 odsto je reklo da je već imalo neku vrstu romantične ili seksualne interakcije sa četbotovima sa veštačkom inteligencijom. Polovina njih je to krila od svog partnera. A kada imate tajne, imate probleme.

Proteklu deceniju smo proveli pretvarajući naše telefone u sisteme emocionalne podrške. Slanje poruka umesto pozivanja. Izražavanje emocija u aplikacijama za beleške. Traženje saveta od veštačke inteligencije jer nam je neprijatno da to pomenemo sa prijateljem. Stoga nije šokantno što je 55% ljudi u anketi reklo da je razgovor sa veštačkom inteligencijom lakši nego razgovor sa stvarnom osobom. Nema straha od osude ili odbijanja, ili, ne daj Bože, ponavljanja već rečenog.

Veštačka inteligencija nema dušu. Nedostaje joj istinska intimnost. Nikada se neće suprotstaviti, nikada ne želi vreme nasamo, a njena "ličnost“ je ono što ste vi (i programeri) dizajnirali da bude. Dizajniranje "savršene osobe“ zvuči neverovatno nekim ljudima, ali morate zapamtiti da je individualnost mišljenja i iskustava ono što čini pravu intimnost stvarnom. Nikada nećete rasti i zapravo izgraditi nešto sa nečim što se uvek slaže samo sa vama.

Postoji generacijska podela u ovom istraživanju

Naravno, postoji generacijska podela. Oko 26 procenata ispitanika generacije Z je reklo da je već imalo romantične ili seksualne interakcije sa veštačkom inteligencijom, u poređenju sa 19 procenata milenijalaca. Istovremeno, velika većina i dalje smatra da je zaljubljivanje u veštačku inteligenciju varanje. Dakle, ljudi to rade, kriju i osuđuju, rade sve to u isto vreme.

Takođe, to pokreće rastuću zabrinutost zbog usamljenosti. Među ženama otvorenim za veze zasnovane na veštačkoj inteligenciji, 29% je reklo da je usamljenost razlog. To je zaista prilično tužna šira slika. To je ogroman broj ljudi koji traže rešenja za veoma stvarne ljudske probleme. Oni samo žele nekoga sa kim mogu da razgovaraju, ko odgovara i ne proganja ih ili ima pametnije stvari da radi. Ako vam to ne stvara žaljenje zbog budućnosti čovečanstva, trebalo bi.

Ipak, većina ljudi nije uverena da će se ovo dobro završiti. Otprilike tri četvrtine ispitanika je reklo da bi intimnost koju pruža veštačka inteligencija mogla da pogorša stvarne veze. To je razumljiv strah zbog naše budućnosti.

To je nova, brzo promenljiva tehnologija, ali ljudski impuls koji stoji iza nje je priča stara koliko i vreme. Ljudi žele nepodeljenu pažnju, utehu i empatiju, i osećaj da ih neko jednostavno razume. Veštačka inteligencija jednostavno postaje sve bolja u svemu tome.

Pitanje nije da li će ljudi nastaviti da ovo rade. Hoće. Pitanje je da li smo kao kultura u redu sa redefinisanjem intimnosti oko nečega što zapravo ne može ništa da oseća i nema emocije, prenosi VICE.

