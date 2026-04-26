Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" ponovo je pokrenula zanimljivu diskusiju među svojim pratiocima - najteža reč u srpskom jezikuza izgovor.

U komentarima su se brzo nizali razni predlozi, od dugih stručnih termina do reči koje u svakodnevnom govoru retko koristimo poput: kolabiralo, otorinolaringolog, inauguracija, rajsferšlus... U komentarima se javila i jedna Ruskinja, koja je istakla da je mnogim Rusima teško da izgovore "poslastičarnica". Objasnila je da "jezik tvroglavo želi da izgovori 'podslastičarnica'".

Međutim, jedna reč se posebno izdvojila. Ne samo zbog izgovora, već i zbog toga što je mnoge zanimalo šta znači. U pitanju je "ezofagogastroduodenoskopija".

Šta je ezofagogastroduodenoskopija?

Reč je, zapravo, o medicinskom terminu.

Ezofagogastroduodenoskopija je dijagnostička procedura kojom lekari specijalnim instrumentom (endoskopom) pregledaju jednjak, želudac i početni deo tankog creva (dvanaestopalačno crevo). Koristi se kako bi se otkrile promene, upale, čirevi ili druga stanja u gornjem delu digestivnog sistema.

Iako zvuči komplikovano za izgovor u jednom dahu, za medicinsko osoblje ovo je rutinski i veoma važan pregled koji pomaže u ranoj dijagnostici brojnih bolesti.

