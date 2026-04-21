Dnevni horoskop za 21. april. Pripadnici Zodijaka ovog utorka spremni su za nove promene kako na polju ljubavi, tako i na polju karijere. Evo šta sve znake očekuje ovog utorka.

OVAN

Pred vama su neki preokreti na polju posla, moguće je da ćete imati dosta komplikacija. Nova ljubavna prilika vas očekuje uskoro. Osoba koja će vam prići mogla bi da bude mlađa od vas. Odlično se osećate!

BIK

Na polju privatnog posla očekuje vas period u kom ćete imati neke neočekivane probleme. Moguće je da je došlo vreme da pokažete partneru da ćete biti uz njega i u teškim životnim trenucima. Problemi s donjim stomakom.

BLIZANCI

Moguće je da vas poslovne obaveze opterećuju i da osećate da vam je potrebno neko vreme za predah. Lako pokazujete interesovanje za simpatiju. Uskoro će vam se otvoriti prilika za početak veze. Prija vam da budete aktivni.

RAK

Finansijsko stanje bi trebalo da se polako popravlja, a vi ste zbog toga prilično zadovoljni. Moguće je da će odnos s voljenom osobom biti promenljiv i da ne znate šta možete da očekujete. Potrebno je da pazite na ishranu.

LAV

Odlaganje poslovnih obaveza moglo bi da vas dovede do nekih većih komplikacija na ovom polju. Vaš brak je u krizi, ali vi niste spremni da odustanete. Želite da se potrudite da vaša zajednica opstane. Problemi sa srcem.

DEVICA

Očekuje vas veoma dobra situacija na poslovnom polju. Moguće je da ćete uskoro imati neke preokrete. Zadovoljni ste svojim emotivnim izborom i lepo vam je kad ste s voljenom osobom. Osećate se dosta dobro.

VAGA

Dolazi do ozbiljnih promena na poslovnom polju, pa je vreme da pokažete kako ćete se u tome snaći. Spremni ste da voljenoj osobi pokažete koliko vam je stalo do nje i da se posvetite vašem odnosu. Problemi s kičmom.

ŠKORPIJA

Postepeno se oslobađate velikog broja obaveza i pritisaka koje ste na polju posla imali. Zavoleli ste svoju slobodu i niste spremni da se vežete za nekoga sada. Odgovara vam da budete sami još neko vreme. Osećate se jako dobro.

STRELAC

Vaša zabrinutost na polju posla donosi neke negativne misli i strahove. Dosta toga vas sada opterećuje. Zahlađenje između vas i partnera je nastupilo polako, a važno je da budete strpljivi s njim. Pazite na urogenitalni trakt.

JARAC

Ozbiljni ste i ambiciozni, pokazujete svima na poslu da je vreme da vam pokažu poštovanje. Nemojte očekivati pokretanje nove veze, jer sada nije pogodan trenutak za to. Moguća je pojava kamena u bubrezima.

VODOLIJA

Poslovne obaveze vam donose veliku dozu stresa, s kojim nekad ne umete da se nosite na najbolji način. Niste zadovoljni emotivnom situacijom i potrebno vam je vreme da neke stvari izbalansirate. Problemi s varenjem.

RIBE

Možete da se opustite danas i da malo predahnete na poslu. Nećete imati previše obaveza. Zaljubili ste se u osobu koja je pokazala da takođe ima neka osećanja prema vama. Očekuje vas zanimljiva faza. Bez problema sa zdravljem.