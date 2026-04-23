Dnevni horoskop za 23. april. Šta horoskopske znake očekuje ovog četvrtka otkrivamo u detaljnoj asto prognozi.

OVAN

Iako na prvi pogled sve deluje kako treba, u vašem poslovnom okruženju ipak postoje problemi. Zaljubljeni ste i nije vam lako da priđete osobi koja vam se dopada. Mogući su srčani problemi.

BIK

Nema potrebe da brinete zbog posla, možete da se nadate da će se stanje popraviti i stabilizovati. Odnos s voljenom osobom će biti prilično problematičan u narednom periodu. Pad imuniteta je moguć.

BLIZANAC

Postoje brojna ograničenja zbog kojih trenutno ne možete da ostvarite sve ono što želite. Partner se trudi da vam pokaže iskrena osećanja, ali vama kao da to nije dovoljno.

RAK

Nećete imati previše poslovnih obaveza. Posvetićete se nekom hobiju ili drugim aktivnostima. Smeta vam pomisao na to da bi bivši partner mogao da ima bilo kakvog uticaja na vašu vezu. Proverite krvnu sliku.

LAV

Imate sreće i zadovoljni ste okolnostima u kojima se nalazite kada je u pitanju posao. Veoma povoljan dan za novo poznanstvo je pred vama. Možete da se nadate pozitivnim promenama. Povedite računa o krvnom pritisku.

DEVICA

Povoljan je dan za pokretanje novog posla, sudbina vam je naklonjena kada je reč o novim projektima. Ukoliko ste u dugoj vezi, moguće je da odnos s voljenom osobom zapada u stanje monotonije.

VAGA

Na poslovnom planu vam nije baš lako da realizujete sve ono što želite. Dajte sebi vremena. Upuštate se u flert sa osobom do koje vam je stalo. Povedite računa o tome da li ona ima još nekoga. Problemi sa osetljivim grlom.

ŠKORPIJA

Dolazite do manjeg priliva novca nego što ste očekivali. Moguće je da imate probleme s nekim dugovima i troškovima. Ljubavna situacija bi mogla da se stabilizuje u narednom periodu. Pojačan apetit.

STRELAC

Dolazi do poboljšanja situacije kad je u pitanju posao. Moguće je da ćete imati povoljne okolnosti. Na emotivnom polju vas očekuju problemi s voljenom osobom koje ne možete lako da rešite. Čuvajte se povreda.

JARAC

Moguće su kritike nadređenih, ali je važno da ih prihvatite diplomatski. Osećate se sigurno pored partnera i lepo vam je kad ste zajedno. Vaš brak generalno dobro funkcioniše. Mogući su problemi s kilažom.

VODOLIJA

Ostavićete veoma pozitivan utisak na saradnike. Očekuje vas važan poslovni razgovor. Osoba koja živi u vašoj blizini će pokazati romantična osećanja prema vama. Problemi zbog iscrpljenosti.

RIBE

Slobodno iskažite svoje mišljenje i budite spremni da se izborite za svoj poslovni status. Postoji mogućnost da s voljenom osobom ostvarite stabilnu i pozitivnu atmosferu u odnosu. Sve bolje na zdravstvenom planu.