Veliki mesečni horoskop za maj. Predstojeći mesec pun je zanimljivih promena, nekim znacima horoskopa će se posrećiti, dok će drugi biti pred velikim izazovima. Evo šta očekuje sve pripadnike Zodijaka.

Ovan

Mesečni horoskop za maj 2026. označava da će ovaj mesec biti u znaku rada, discipline i ličnog fokusa. Uspeh neće doći impulsivno, već proračunatim akcijama i kontrolom troškova. Počev od 20. maja, doživećete nalet energije, što će vam pomoći da pokrenete nove projekte. Vaša karijera će se poboljšati zahvaljujući smelim inicijativama – vaš šef će primetiti vašu odlučnost. U ljubavi očekujte strastvene susrete, posebno posle 10. maja, ali izbegavajte grubost - smiren razgovor će pomoći u jačanju veze ili razjašnjavanju situacije..

Bik

Za Bika, maj će biti mesec prijatne stabilnosti i finansijskog rasta. Osetićete nalet samopouzdanja i konačno ćete moći da realizujete dugogodišnje planove ili hobije. Ovo je dobro vreme za praktične odluke, ažuriranje planova i ozbiljne razgovore o budućnosti. Sredina meseca nudi priliku za profitabilnu investiciju ili dobijanje bonusa. Nova poznanstva i važne promene odvijaće se glatko. Za slobodne Bikove, majski mlad Mesec bi mogao da označi početak romantične veze, savetuje mesečni horoskop za maj 2026.

Blizanci

Mesečni horoskop za maj 2026. kaže da Blizancima će ovaj mesec doneti mnogo zanimljivih susreta i ideja koje se mogu brzo sprovesti u delo. Kratka putovanja i onlajn komunikacija doneće korisne kontakte. Na poslu je najbolje da se fokusirate na nedovršene poslove, dokumente i pripremu za sledeću fazu. U ličnom životu, može se vratiti osoba iz prošlosti ili može osvanuti trenutak kada će postati jasno koga zaista vredi zadržati.

Rak

U ovom mesecu proleća, Rakovi će doživeti duboku emocionalnu harmoniju unutar svoje porodice. Ovo je povoljno vreme za renoviranje, selidbu ili rešavanje problema sa rođacima. Na poslu ćete biti cenjeni zbog vaše pažnje i brige za svoj tim. Ovo je povoljan mesec za zajedničke projekte, komunikaciju i obnavljanje važnih veza. U ljubavi, emocionalna iskrenost će napraviti svu razliku, a naklonost može da izraste iz prijateljstva ili bliske komunikacije, savetuje mesečni horoskop za maj 2026.

Lav

Prema mesečnom horoskopu za maj 2026, za Lavove, ovo će biti mesec ispravljanja starih nepravdi. Ako ste ikada zakazali da završite projekat ili uvredili prijatelja, sada je vreme da stvari ispravite. Moguća je manja promena u kadrovskoj strukturi na poslu, što bi vam na kraju moglo koristiti. Sredinom meseca, izdvojite budžet za svežavanje garderobe ili dodatke koji će istaći vaš status. U vašem ličnom životu, moguće je romantično iznenađenje od voljene polovine. Slobodni Lavovi bi trebalo da provode više vremena na javnim mestima - slučajan susret bi mogao biti početak nečeg više.

Devica

U maju 2026. godine, Device će konačno moći da uvedu red u sve oblasti svog života. Vaše zdravlje će se poboljšati ako uspostavite zdrave navike od prvog dana. Na poslu ćete biti nagrađeni za svoju preciznost i pažnju posvećenu detaljima. Fokusirajte se na učenje, putovanja i sve što vam pomaže da se izvučete iz rutine. Finansijska pitanja će se rešavati lako i bez nepotrebnog napora. Odnosi će doživeti veću toplinu i razumevanje. Porodične vrednosti, mir i osećaj sigurnosti biće u centru pažnje, predviđa mesečni horoskop za maj 2026.

Vaga

Mesečni horoskop za maj 2026. predviđa da će Vage provoditi dosta vremena u javnosti. Možda ćete biti pozvani na venčanje, godišnjicu ili poslovnii događaj. To će zahtevati određena trošenja, ali nove veze koje ćete stvoriti će se isplatiti. Sredinom meseca, pojaviće se situacija u kojoj ćete morati da budete čvrsti i da potvrdite svoje granice. Romantični život Vaga poprima ozbiljan ton u maju. Lagani flertovi ustupaju mesto želji za istinskom dubinom i reciprocitetom. Ako ste u vezi, ovo je vreme kada par ili podiže stvari na viši nivo ili iskreno priznaje da se svako kreće u različitim pravcima.

Škorpija

Za Škorpije, maj će biti mesec tihog rada usmerenog ka rezultatima. Želećete manje da pričate o svojim uspesima, a više da se fokusirate na akciju. Verovatno ćete pronaći novi način da uštedite na poznatim uslugama ili proizvodima, što će vam omogućiti da uštedite za veliki san. Krajem meseca očekujte vesti vezane za dom - to bi mogla biti povoljna ponuda za zamenu ili završetak dugotrajnog renoviranja. U vašem ličnom životu, mesec će biti živahan i emotivan i mogao bi doneti zanimljiv susret ili ozbiljan test vaših osećanja, predviđa mesečni horoskop za maj 2026.

Strelac

Mesečni horoskop za maj 2026. predviđa da bi Strelac mogao da odluči da promeni karijeru krajem proleća. Bilo kakva fizička aktivnost i učenje novih veština biće lakše nego obično. Sredinom meseca, moguće je putovanje koje prvobitno nije bilo planirano, ali će doneti mnoštvo pozitivnih iskustava. Kada komunicirate sa prijateljima, pokušajte da budete manje direktni – vaše reči bi mogle da povrede voljene više nego što mislite. U vašem ličnom životu, udobnost, sigurnost i osećaj da boravak sa nekim olakšava svakodnevni život biće važniji od ekstravagantne romanse.

Jarac

Prema mesečnom horoskopu za maj 2026, za Jarčeve, ovaj mesec će biti živahniji, inspirativniji i romantičniji nego prethodni.. Ovo je povoljno vreme za kreativnost, lične inicijative i nova osećanja koja će vam vratiti životnu želju. Na poslu ćete imati priliku da se dokažete kao mentor novom zaposlenom. To će ojačati vaš kredibilitet kod kolega. Vaš lični život će zahtevati više romantike - čak i jednostavan zajednički odlazak u bioskop pomoći će vam da obnovite osećanja i ublažite nagomilanu napetost.

Vodolija

Vodolije će se u maju naći u ulozi mirotvoraca. Moraćete da pomirite kolege ili pomognete prijateljima da reše dugotrajan sukob. Vaš smisao za humor biće vaš najbolji alat u ovim situacijama. Finansijski, mesec obećava stabilnost, a možda ćete čak i otplatiti stari dug na koji ste odavno zaboravili. Druga polovina maja je dobro vreme za pohađanje majstorskih kurseva ili predavanja na temu koja vas dugo zanima, ali niste imali vremena da je istražite, kaže mesečni horoskop za maj 2026.

Ribe

Ribe će biti u pokretu u maju: putovanja, pregovori i stalni tok vesti zahtevaće brze reakcije. Sposobnost pronalaženja kreativnih rešenja za radne situacije doneće priznanje od kolega i rukovodstva. Da biste izbegli pregorevanje, uravnotežite svoju aktivnost sa periodima potpune samoće. U ličnim odnosima, naglasite iskrenost – direktan razgovor će staviti tačku na "i" i preći preko svih pitanja i zbližiti vas i vašeg partnera, savetuje mesečni horoskop za maj 2026. godine.