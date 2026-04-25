Dnevni horoskop za 25. april. Detaljna astrološka analiza za sve znake horoskopa. Evo šta pripadnike Zodijaka očekuje ove subote.

OVAN

Moguće je da ćete danas rešiti neke probleme na poslu i da ćete zbog toga biti zadovoljni. Voljena osoba se polako hladi, što primećujete, ali nadate se da će se okolnosti ipak promeniti. Povedite računa u saobraćaju.

BIK

Ne odgovara vam tempo u koji ste ušli na poslu. Osećate da vam je potrebno neko vreme za odmor. Moguće je da poznajete osobu koja ima jaka osećanja prema vama. Uskoro ćete ući u vezu. Problemi s prehladom.

BLIZANCI

Uspeli ste da rešite mnoge probleme na poslu i dobro se osećate jer vam se samopouzdanje vraća. Moguće je da vam se dopada osoba koja ne živi u istom mestu kao i vi. Odlično se osećate danas!

RAK

Veoma ste zauzeti, uvek u žurbi, pa na poslovnom planu lako možete praviti greške. Ukoliko ste sami, ovo je povoljna faza za nova poznanstva. Raspoloženi ste za flert. Povedite računa o grudnom košu.

LAV

Lako ste se nadali da su komplikacije na poslu završene, nažalost, još nije kraj vašim problemima. Ukoliko ste u vezi, očekuje vas period u kom ćete imati manje rasprave s voljenom osobom. Povišen pritisak.

DEVICA

Danas ćete osećati posledice svojih pogrešnih odluka. Biće potrebno da menjate svoju poslovnu organizaciju. Usamljenost vam sve teže pada, osećate da niste spremni da još dugo budete sami. Nervozni ste.

VAGA

Konačno dolazi do pozitivnih preokreta kad je u pitanju posao. Bićete zadovoljni ostvarenim rezultatima. Ukoliko ste u vezi, uživaćete u romantičnoj atmosferi. Odlično se osećate!

ŠKORPIJA

Moguće je da će vam se ukazati prilika za bolju zaradu u narednom periodu. Trenutno ste u vezi koja u vama budi emocije za koje ste mislili da se neće vratiti u vaš život. Prija vam fizička aktivnost.

STRELAC

Konačno biste mogli dobiti podršku za ostvarenje poslovnih planova. Očekuje vas veoma lep dan s voljenom osobom. Ako ste slobodni, sledi vam poznanstvo na javnom mestu. Pucate od energije!

JARAC

Zadovoljni ste okolnostima u kojima se nalazite i ne planirate veće promene na poslovnom planu. Dopada vam se jedna pozitivna i vedra osoba iz vašeg bliskog okruženja, spremate se da joj priđete. Povećajte unos vitamina.

VODOLIJA

Uživaćete u pozitivnom danu i dobroj atmosferi na poslu. Možete se nadati doboj situaciji na polju emocija. Voljena osoba vam je maksimalno posvećena. Pazite na krvni pritisak.

RIBE

Dolaze velike promene kad je u pitanju posao. Očekuje vas period u kom ćete biti skloni drastičnim preokretima. Osećate veliku ljubav prema osobi s kojom ste nedavno počeli da se viđate. Problemi s probavom.