Maj je mesec pun snažnih emocija. Pojedini horoskopski znaci će tokom narednog meseca doživeti velike promene na ljubavnom planu. Pta su vam zvezde predvidele pogledajte u detaljnoj astrološkoj prognozi za sve pripadnike Zodijaka.

Ovan

U maju ćete osećati pojačanu strast i potrebu za iskrenim emocijama. Slobodni među vama mogli bi ući u uzbudljivu avanturu koja brzo prerasta u nešto ozbiljnije. Oni koji su u vezi suočiće se sa važnim razgovorima koji mogu produbiti odnos, ali samo ako budete otvoreni i direktni.

Bik

Maj vam donosi stabilnost i nežnost u ljubavi. Bićete skloni da se povučete u sigurnost poznatog, ali vas očekuju i prijatna iznenađenja. Slobodni mogu upoznati osobu kroz svakodnevne aktivnosti, dok zauzeti jačaju odnos kroz male, ali značajne gestove pažnje.

Blizanci

Ovo je mesec flerta i komunikacije. Privlačićete pažnju gde god se pojavite. Slobodni će imati više prilika za nova poznanstva, ali će biti važno da razlikujete prolazno od ozbiljnog. U vezama će biti potrebno više iskrenosti kako bi se izbegli nesporazumi.

Rak

Emocije će vam biti u prvom planu. U maju ćete želeti sigurnost i duboku povezanost. Slobodni bi mogli započeti odnos koji ima potencijal za trajanje, dok će zauzeti raditi na jačanju poverenja i zajedničkih planova.

Lav

Ljubav vam donosi uzbuđenje i dinamiku. Bićete u centru pažnje i uživaćete u osvajanju. Slobodni mogu započeti strastvenu romansu, dok zauzeti treba da povedu računa o partnerovim potrebama kako bi izbegli konflikte.

Devica

U maju ćete tražiti jasnoću i stabilnost u ljubavi. Bićete spremni da otvoreno razgovarate o budućnosti. Slobodni bi mogli upoznati nekoga ko deli njihove vrednosti, dok zauzeti rade na rešavanju sitnih nesuglasica.

Vaga

Romantika će vam obeležiti mesec. Bićete skloni idealizaciji partnera, što može doneti i lepe, ali i zbunjujuće trenutke. Slobodni će imati priliku za sudbinski susret, dok zauzeti treba da pronađu balans između svojih i partnerovih želja.

Škorpija

Strasti će biti naglašene, ali i potreba za kontrolom. U maju ćete morati da naučite da verujete više. Slobodni mogu ući u intenzivnu vezu, dok zauzeti prolaze kroz fazu transformacije odnosa.

Strelac

Avantura i sloboda će vam biti važni, ali ljubav će vas iznenaditi. Slobodni bi mogli započeti odnos sa osobom iz drugog okruženja ili kulture. Zauzeti će želeti više zajedničkih aktivnosti i spontanosti.

Jarac

Fokusiraćete se na ozbiljne odnose i dugoročne planove. Ljubav će vam biti stabilna, ali će zahtevati trud. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao, dok zauzeti rade na jačanju poverenja i sigurnosti.

Vodolija

Neočekivani susreti i iznenađenja obeležiće vaš ljubavni život. Slobodni će biti otvoreni za nova iskustva, dok zauzeti mogu uneti osveženje u odnos kroz promene i nove aktivnosti.

Ribe

Maj vam donosi romantiku i duboke emocije. Bićete spremni da se potpuno prepustite ljubavi. Slobodni mogu upoznati osobu koja ih inspiriše, dok zauzeti uživaju u nežnim i emotivnim trenucima sa partnerom.