Neprestani rad bez predaha dugoročno ne vodi ničemu dobrom, a istraživanja su odavno pokazala da je odlazak na odmor pouzdan način za poboljšanje opšteg fizičkog i mentalnog stanja. Ipak, čini se da slobodne dane ne koristimo koliko bi trebalo.

Studija iz 2025. godine pokazala je da je za oporavak od stresa i sagorevanja na poslu potrebno znatno više odmora nego što ga prosečan zaposleni koristi. Iako postoje brojni razlozi zašto je uzimanje plaćenog odsustva ponekad teško, od straha od zaostajanja u poslu do ograničenog broja dana, prekomeran rad šteti zdravlju, zbog čega je ključno dati prednost opuštanju.

Kasni odlazak na spavanje može nepovoljno uticati na zdravlje srca, posebno kod žena Foto: Shutterstock

Preporuka: odmor svaka dva meseca

Prema pomenutom istraživanju, zaposleni bi trebalo da idu na odmor svaka dva meseca. Iako mnogima to može da se čini kao nedostižan cilj, studija je pokazala da za pozitivne učinke nisu nužno potrebna duga i skupa putovanja. Dovoljni su i kraći izleti, koji i dalje ostavljaju dovoljno slobodnog vremena za nepredviđene obaveze.

"Naglašavamo kako redovni odmori pomažu oporavku i poboljšavaju osećaj opšte dobrobiti, čime se smanjuje stres i poboljšava radni učinak. Zalažemo se za to da se češće pauze uključe u radnu kulturu kroz praktične strategije za pojedince i organizacije", napisao je autor studije Selvaraj Giridharan.

Foto: Profimedia

Brojne zdravstvene prednosti odmora

Stalni rad bez pauze s vremenom iscrpljuje telo. U jednoj studiji koja je obuhvatila 749 žena, istraživači su utvrdili da su one koje su na odmor išle ređe od jednom u šest godina imale osam puta veću verovatnožu za razvoj srčanih problema od žena koje su odmor koristile dva puta godišnje.

Boravak u prirodi ili na suncu može drastično da smanji nivo stresa kom je telo izloženo tokom rada, a donosi i mentalne i emocionalne koristi. Vreme provedeno daleko od radnog stola ili laptopa daje priliku za pravi predah na način koji na poslu često nije moguć.

Ljudi su mnogo više od poslova koje obavljaju i svakodnevnog stresa. Pritom odmor ne mora da bude raskošan, to može da bude i odmor kod kuće ili kratko putovanje automobilom. Sve dok uzimate vreme za sebe, osetićete dobrobiti.

