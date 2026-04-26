Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp hitno je evakuisan tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu Washington Hilton, nakon što je došlo do pucnjave u blizini bezbednosne zone objekta. Dok su nakon atentata ljudi panično bežali i spasavali živu glavu, usnimljeni su i oni koji su iskoristili momenat panike da kući ponesu i koju flašu vina.

Kako se vidi na snimcima koji se dele društvenim mrežama, u momentima pravog meteža i haosa nakon napada na američkog predsednika, pojedinci su sa stolova uzimali flaše vina koje su im se našle pod ruku.

"Nakon večerašnje pucnjave na WHCD-u (večeri udruženja dopisnika Bele kuće), posetioci su uhvaćeni kako kradu flaše vina na izlasku. Iskreno, može li im ko zameriti?", pitaju se na društvenoj mreži "Iks", gde je video snimak i postavljen.

Podsetimo, prema prvim informacijama, incident se dogodio u subotu oko 20.40 časova po lokalnom vremenu, kada je naoružani napadač pokušao da probije bezbednosni punkt u hotelu i otvorio vatru.

Svedoci navode da se čulo više hitaca, nakon čega je nastala panika među zvanicama, a pojedini gosti su potražili zaklon ispod stolova.

Napadač, koji je prema dostupnim podacima bio naoružan vatrenim oružjem i noževima, savladan je i uhapšen u blizini kontrolnog punkta, pre nego što je uspeo da uđe u glavnu salu gde se održavala svečanost.

Pripadnici Tajne službe odmah su reagovali i evakuisali predsednika Trampa, prvu damu i ostale visoke zvaničnike u bezbednu zonu. Zvaničnici su potvrdili da predsednik nije povređen.

U incidentu je jedan agent pogođen, ali ga je zaštitio pancirni prsluk i nalazi se van životne opasnosti.

Istraga je u toku, a motiv napada za sada nije poznat. Prema dosadašnjim informacijama, nema indicija da je u napadu učestvovalo više osoba.

