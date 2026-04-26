Iako je važno ostati pun nade i posvećen onome što želite da ostvarite, strpljenje vas ponekad može navesti da posumnjate u sebe. Ako ste osećali zastoj ili zbunjenost zbog toga što se određene prilike ili projekti nisu pokrenuli, znajte da je maj mesec koji ste čekali, kako pokazuje astrologija. U narednim nedeljama snažno će se osećati uticaj sudbine, zato zadržite veru još samo malo.

Prvog maja nastupa pun Mesec u Škorpiji, koji otvara mesec u emotivnom i transformativnom tonu. On pomaže da zatvorite teme koje su se prenele iz prethodnog perioda ili sa kojima ste se borili. Istovremeno, obilna i srećna energija Bika priprema teren za vaše snove, pa ćete uvideti da se sve dogodilo baš onako kako je i trebalo.

Pun mesec u Škorpiji Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Na početku maja uzmite vreme za sebe, prepustite se procesu i pažljivo negujte svoje namere. Odmah nakon što 20. maja počne sezona Blizanaca, energija se menja. Vrhunac dostiže 31. maja, kada pun "plavi" Mesec u Strelcu, uz stelijum u Blizancima, donosi srećnu i gotovo magičnu energiju. Univerzum se udružuje da vam u pravom trenutku donese ono što vam je potrebno, a maj je mesec u kojem sve konačno dolazi na svoje mesto.

Ovan - najsrećniji dan: nedelja, 31. maj

Ovo je retka prilika. Dana 31. maja, Plavi Mesec u Strelcu se uzdiže u vašoj kući sreće. Lunarni ciklus je počeo sa mladim Mesecom u Strelcu 19. decembra 2025. Dozvolite sebi malo prostora da razmislite o tom periodu i o tome šta se tada dešavalo u vašem životu.

Tokom ovog Plavog Meseca dobijate retke i božanski vođene vesti ili ponude. Iskoristite ove informacije da usmerite svoj život ka većim iskustvima i obilju, ali pazite da ne kočite sami sebe.

Ovan Foto: Profimedia

Bik - najsrećniji dan: sreda, 6. maj

Zaslužujete da se osećate dobro u onome što radite. Više nije dovoljno samo biti bogat ili postići tradicionalne nivoe uspeha. Umesto toga, želite da uživate u onome što radite i da se osećate povezano s tim, bilo da je to deo vaše lične svrhe ili služi kolektivu. Vaš pogled na posao se promenio.

Pluton kreće retrogradno u Vodoliji od 6. maja do 15. oktobra. Pobrinite se da iskoristite ovu priliku da istražite ono što vam odgovara i da dozvolite sebi da odstupite od puta koji ste ranije planirali.

Bik Foto: Profimedia

Blizanci - najsrećniji dan: četvrtak, 28. maj

Danas ste srećni u svemu što odlučite da radite. Sezona Blizanaca ne počinje do 20. maja, ali pošto Ceres 28. maja prelazi u Blizance, pripremite se da primite ono što zaslužujete.

Ovo stvara snažan "stelijum" energije koji traje do 1. juna. Vi ga prihvatate kako biste manifestovali ono što želite i donosili logične odluke koje na kraju vode ka uspehu. Obratite pažnju na ono što se pojavljuje dok brzo donosite odluku o svojoj budućnosti.

Blizanci Foto: Profimedia

Rak - najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Danas jednostavno privlačite ono što želite. Ne morate da se preterano iscrpljujete da biste manifestovali život koji želite, ali to ne znači da neće biti potrebni trud ili malo upornosti. Ipak, neće biti potrebno da se dokazujete ili da iscrpljujete svoju dušu da biste napredovali. Uđite u prostor u kome ste otvoreni za sve.

Imajte poverenja da vam ono što zaslužujete dolazi bez napora dok Venera ulazi u Raka 18. maja. Venera u vašem znaku, posebno zajedno sa Jupiterom u Raku, pomaže vam da privučete ljude i stvari koje želite. Verujte onome što dolazi u ovom periodu, znajući da nikada niste morali da se borite da biste imali život koji vam je namenjen.

Rak Foto: Profimedia

Lav - najsrećniji dan: nedelja, 31. maj

Vaša kreativnost je u potpunosti istaknuta 31. maja. Pun Plavi Mesec u Strelcu se uzdiže u vašoj kući kreativnosti i radosti, pomažući vam da napravite pozitivan korak napred u profesionalnom i ličnom životu. On konačno dovodi do ostvarenja onoga što je počelo 19. decembra 2025. sa mladim Mesecom u Strelcu.

Današnja energija je u potpunosti usmerena na ono što osećate da ste pozvani da stvorite. U Strelcu, ona ne samo da pojačava vašu kreativnost, već vas i poziva da istražujete nova iskustva i opcije kada je reč o otkrivanju vaše svrhe. Vaša kreativnost se ne nalazi samo u karijeri ili hobijima, već i u načinu na koji pristupate životu.

Lav Foto: Profimedia

Devica - najsrećniji dan: subota, 16. maj

Ostavite prostor za nežan novi početak. Dana 16. maja, mladi Mesec u Biku se uzdiže u vašoj kući sreće, otvarajući put za lep novi početak. Bik vlada vašom kućom sreće, obilja, smisla i putovanja. Sa mladim Mesecom ovde, to znači da ste podstaknuti da započnete nešto novo.

Ovo utiče na bilo koji deo vašeg života koji ste želeli da unapredite ili na koji želite da se fokusirate. Samo imajte na umu da energija Bika nije samo o napredovanju, već i o uživanju u životu više. Napravite prostor za srećan novi početak i za to da izvučete maksimum iz samog procesa.

Devica Foto: Profimedia

Vaga - najsrećniji dan: sreda, 20. maj

Opcije su dobra stvar za vas. Počevši od 20. maja, sezona Blizanaca aktivira vašu kuću sreće i obilja, pomažući da se pojave nove mogućnosti. Blizanci su znak dualnosti, koji predstavlja ljudsko "ja" naspram višeg, duhovnog "ja". Ovo može izgledati kao odlaganje trenutnog zadovoljstva ili donošenje teške odluke u trenutku za koju znate da će vam dugoročno koristiti.

Sa Suncem u ovom vazdušnom znaku, podstiče vas se da preduzmete akciju. Okruženi ste opcijama i odlukama, pa morate sebi dozvoliti da izaberete bar jednu i verujete da ste vođeni ka mestu gde treba da budete. Božansko vreme je na delu, zato verujte u redosled događaja.

Vaga Foto: Profimedia

Škorpija - najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Volite sebe dovoljno da napravite ovu promenu. Ne morate uvek imati logičan razlog da napravite veliku promenu u svom životu. Ovo se posebno odnosi na romantične odnose. Tražite ono što nije u redu ili nesvesno sabotirate vezu kako biste imali "opravdan razlog" da odete.

Međutim, promena osećanja prema bilo čemu, osobi, mestu ili poslu, uvek je dovoljan razlog. Imajte to na umu dok Venera ulazi u Raka 18. maja. Ovo su poslednji meseci tranzita Jupitera kroz Raka, pa iskoristite ovu priliku i volite sebe dovoljno da znate da zaslužujete sreću.

Škorpija Foto: Profimedia

Strelac - najsrećniji dan: nedelja, 31. maj

Danas je vaš trenutak. Nešto monumentalno dolazi u vaš život. Ovo ne utiče samo na vaš lični život, već i redefiniše planove koje ste napravili. Dana 31. maja, retki Plavi Mesec u Strelcu se uzdiže, donoseći trenutak božanske intervencije i vođstva. Ova lunacija je povezana sa mladim Mesecom u Strelcu koji se dogodio 19. decembra 2025.

Ono što se sada dešava predstavlja odraz vašeg ličnog rasta, pa morate to iskoristiti. Plavi Mesec u vašem znaku nije nešto što se dešava svake godine. Iskoristite ovu priliku da razmislite o sebi i svojim osećanjima i prihvatite novi put koji se otvara pred vama.

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Jarac - najsrećniji dan: subota, 2. maj

Nemojte se ograničavati. Uvek imate način da postignete uspeh, ali ga često tražite kroz tradicionalne metode. Međutim, 2. maja Merkur ulazi u Bika, donoseći novi način pristupa vašoj karijeri i ličnim uspesima.

Merkur u Biku vam pomaže da istražite nekonvencionalne puteve, uključujući one koji su kreativni ili jednostavno u skladu sa vašom dušom. Tokom maja doživljavate veću sreću u onome što radite, dok sledite svoju božansku životnu svrhu.

Jarac Foto: Profimedia

Vodolija - najsrećniji dan: petak, 1. maj

Prihvatite promenu pravca. Dozvoljeno vam je da menjate mišljenje onoliko puta koliko je potrebno da biste se osećali usklađeno sa svojim životom. Nikada se nemojte osećati loše zbog promene mišljenja, života ili budućih planova. Važno je da to imate na umu dok Pun Mesec u Škorpiji izlazi 1. maja u vašoj kući karijere.

Predodređeni ste da češće menjate karijeru nego većina ljudi, ali zbog toga ne treba da se izvinjavate. Vaš posao mora da bude usklađen sa vašim ličnim razvojem. S obzirom na to šta se nedavno promenilo u vašem životu, nije iznenađenje ako vaša karijera ponovo doživi promenu. Ne brinite da ćete nešto izgubiti - ovo je zaista početak potpuno nove i srećne ere u vašem životu.

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ribe - najsrećniji dan: nedelja, 31. maj

Uvek ste bili u skladu sa univerzumom. Iako je to jedan od vaših darova, on ponekad donosi i frustraciju. To što nešto osećate duboko u duši i vidite u svojoj mašti ne znači da će se to uskoro i ostvariti. Poslednjih nekoliko godina morali ste da nosite viziju u svom srcu, nadajući se da ste bili u pravu.

Iako ste uvek bili vođeni višom silom, kada 31. maja izađe Plavi Mesec u Strelcu, konačno ćete razumeti svrhu te pauze. Ovaj redak lunarni događaj odvija se u vašoj kući svrhe i sudbine i konačno pretvara vašu intuiciju u stvarnost. Uživajte u potvrdi i lepoti koja vas i dalje okružuje.

Ribe Foto: Profimedia

