Slušaj vest

Na jednoj zabavi na dalekom Zanzibaru odigrao se nesvakidašnji događaj. Jedan od prisutnih je uzeo mikrofon i zapevao, i to ni manje ni više nego jedan od najvećih hitova Sinana Sakića.

Momak iz Afrike, za koga je neko u komentarima otkrio da je turistički vodić, uz mikrofon je pevao čuvenu pesmu Sinana Sakića "Trezan", dok su svi prisutni doslovno bili u transu od balkanskog melosa.

Snimak je na TikToku objavila korisnica pod imenom "kaca_t_", a video je za samo jedan dan pogledalo više od 800 hiljada ljudi.

U gotovo 400 komentara mogu se videti različite reakcije, a jedan od korisnika upitao je da li je snimak autentičan, te je ubrzo dobio odgovor od devojke koja je, kako kaže, bila tamo.

"Nama je bilo odlično. Atmosfera top", napisala je devojka koja je video objavila.

U moru komentara našli su se i oni nepoverljivi, koji misle da je u pitanju proizvod veštačke inteligencije.

"Kakav bre AI! Ovi ljudi ovakve žurke prave non-stop tamo", glasi jedan od komentara.

"Ovo ni AI ne može da napravi", nadovezao se drugi.

"Moj sledeći odmor 100%", "Bravo, Musa, najbolji vodič", "Svaka čast, kapa dole", "Dobar glas daleko se čuje - Sinan", "Da li je ovo moguće", "Hoću i ja u Zanzibar", samo su neki u moru komentara ispod viralnog videa.

Na Zanzibaru se i ranije čula srpska pesma

Lokalni turistički vodič po imenu Mustafa, koji je glavni akter viralnog snimka, i ranije je pevao na srpskom jeziku usred Zanzibara.