Čuveni gastronomski stručnjak Robert Maklovič zagovara kreativnost pored roštilja, ohrabrujući ljubitelje kulinarstva da pored mesa i ribe češće pripremaju i grilovano povrće. Ipak, kada je reč o pripremi, on postavlja jasnu granicu: industrijski prerađene marinade su apsolutno neprihvatljive. Prema njegovim rečima, one ne samo da kvare gastronomski užitak, već mogu biti opasne po organizam.

Oštra kritika gotovih proizvoda

U okviru svog poznatog serijala "Kulinarska putovanja" (Kulinarna podróż), Maklovič se osvrnuo na masovnu upotrebu kupovnih začinskih mešavina za meso. Njegov stav je beskompromisan: "Apstrakcija. Ovo je put do samoubistva, jer ne samo da je loše, već je i štetno", istakao je on, kritikujući gotove marinade.

Savršena marinada za prvomajski roštilj

On tvrdi da kvalitetni sastojci sami po sebi poseduju bogatu aromu koju je najbolje naglasiti minimalnim dodacima, poput soli i bibera, umesto maskiranja veštačkim ukusima.

Šta se zapravo krije u kupovnim marinadama?

Ovaj kritičar hrane podseća da domaća priprema ne zahteva previše vremena. Jednostavna kombinacija ulja i prirodnih začina sasvim je dovoljna da se istakne ukus kobasica ili svinjskog vrata. Glavni problem kod gotovih proizvoda iz marketa je taj što su prepuni konzervansa, prekomernih količina šećera, soli i raznih aditiva.

Maklovič savetuje da marinada treba da bude samo suptilan dodatak, a ne dominantan ukus koji će potpuno prekriti strukturu mesa. Takođe, upozorava da se namirnice ne drže predugo u začinima kako bi se očuvala njihova prirodna svežina.

Tajna roštilj majstora za savršeno meso

Umetnost rukovanja roštiljem

Pored samih namirnica, odabir opreme igra ključnu ulogu u finalnom rezultatu. Robert Maklovič preferira klasične roštilje na ugalj zbog specifične arome koju daju hrani, ali napominje da je pravilno loženje vatre veština koju treba savladati.

"U suprotnosti sa onim što može da se misli, ovo nije potpuno očigledna radnja. Prvo, ugalj mora da bude složen u gomilu. Tek kada postane vruć, razbacuje se po celoj površini rešetke", objašnjava on.

Ovakav metod omogućava pravilno strujanje toplog vazduha, što je osnovni uslov da se svaki komad na rešetki ispeče ravnomerno i zadrži sočnost.

