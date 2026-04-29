Prvo paljenje roštilja posle duge zime mnogima pokvari prizor prljava rešetka prepuna stare masnoće i zagorelih ostataka hrane. Ono što je ostalo od prošle sezone često se pretvori u tvrdokornu nečistoću koju nije lako skinuti.

Ipak, postoji jednostavan, jeftin i potpuno prirodan trik za čišćenje, bez jakih hemikalija. Stručnjakinja za održavanje doma Lynsi Krombi otkrila je metod koji podrazumeva namirnicu koju gotovo svi imaju u kuhinji – običan crni luk, prenosi Mirror.

Kako da očistite roštilj pomoću luka

Postupak je vrlo lak. Najpre je potrebno upaliti roštilj i dobro zagrejati rešetku, jer ova metoda najbolje deluje dok je metal vreo.

Zatim glavicu luka presecite na pola, jednu polovinu nabodite na viljušku i snažno trljajte preko vrele rešetke.

Prirodni sokovi iz luka pomažu da se razgrade zagoreli ostaci hrane, dok ujedno imaju i antibakterijsko dejstvo. Na taj način uklanjate nečistoću, a površina na kojoj pripremate hranu ostaje bezbedna.

Ljudi oduševljeni prirodnim trikom

Ovaj savet izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

„Mi smo porodica koja luk koristi za sve“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

„Obožavam ovakve prirodne ideje. Ne želim da koristim jake hemikalije zbog unuke i psa.“

Tvrdokorna masnoća? Pomoći će pivo

Ako se na rešetki nakupila posebno uporna masnoća, postoji još jedan trik. Potrebno je preliti malu količinu piva preko još tople rešetke.

Kiselina iz piva pomaže da se masnoća rastopi, pa je kasnije lako možete ukloniti četkom ili krpom.

Soda bikarbona i limun daju sjajne rezultate

Odlično rešenje je i soda bikarbona. Pomešajte je sa malo vode dok ne dobijete gustu pastu, nanesite na rešetku, ostavite kratko da deluje, pa dobro istrljajte.

Sličan efekat ima i limun. Presečen limun utrljajte preko rešetke kako biste skinuli masnoću i ostavili prijatan, svež miris.

