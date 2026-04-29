Takmičar Slagalice šokirao strategijom koju niko ne razume i - pobedio: Cela Srbija prepričava kako je Leon od "četiri trefa" u Skočku stigao do finala
Takmičar TV slagalice Leon Filip Barić Orehovec, čiji su se neobični potezi u igri „Skočko“ delili po društvenim mrežama, plasirao se u finale 197. ciklusa popularnog kviza.
Neobičnim potezom da u igri Skočko uporno ponavlja „četiri trefa“ iako nije imao nijedan pogodak, Leon Filip je privukao pažnju tek u drugom četvrtfinalnom susretu, na šta ni voditeljka kviza, Milica Gacin, nije znala kako da reaguje.
U polufinalnom susretu sa Markom Budišom, Leon Filip je ponovio svoju taktiku i priznao da mu je to „strategija“, kao i da igre Moj broj i Skočko nikada ne gleda ni kod kuće, ali i da ni sa slovima nije naročito vešt.
Najavio je da verovatno neće odustati od svoje „strategije“ u igri Skočko, jer zna da je njegovo „drugo poluvreme“.
Od „četiri trefa“ do finala
Na kraju, Leon Filip je odneo ubedljivu pobedu, ali je ipak samokritično izjavio da je „sigurno jedini takmičar koji se plasirao u finale sa tri nule“ u pomenutim igrama.
Kurir.rs/RTS