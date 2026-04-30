U poslednjim danima Drugog svetskog rata, dok su sovjetske snage već ulazile u razoreni Berlin, Adolf Hitler se povukao u svoj podzemni bunker ispod Rajhskancelarije. Grad je bio u potpunom haosu, a borbe su se vodile na ulicama, sve bliže centru nemačke prestonice.

U skučenom i mračnom prostoru bunkera nalazili su se najbliži saradnici nacističkog vođe, dok je spoljašnji svet praktično nestajao pod udarima artiljerije. U tim okolnostima, Hitler je donosio svoje poslednje odluke, svestan da je poraz Nemačke neizbežan.

Dana 29. aprila 1945. godine, Adolf Hitler i Eva Braun venčali su se u bunkeru, u kratkoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo najbliži saradnici. Eva Braun, koja je godinama bila njegova partnerka, do tada je uglavnom ostajala u senci javnog života nacističkog vođe.

Neposredno nakon venčanja, Hitler je diktirao svoj politički i lični testament. Dokument je predat njegovoj sekretarici Traudl Junge, sa zadatkom da bude prosleđen van bunkera. U njemu je izneo svoje poslednje političke stavove, kao i odluke o raspodeli imovine i nastavku institucionalnih funkcija.

Eva Braun je, prema istorijskim svedočenjima, ostala uz Hitlera i u tim završnim satima, iako je imala mogućnost da napusti Berlin. Njeno prisustvo u bunkeru do samog kraja često se tumači kao lična lojalnost, ali i simbol potpune izolacije režima koji se urušavao.

Adolf Hitler i Eva Braun izvršili su samoubistvo 30. aprila 1945. godine u bunkeru. Hitler je izvršio samoubistvo svojim vernim Valterom (pištoljem kalibra 7.65mm), dok je Eva otrovana cijanidom. Beživotna tela Eve Braun i Adolfa Hitlera pronašao je pripadnik Hitlerove posluge kako sede na sofi. Na Evinom telu nije bilo tragova nasilja, dok je Adolfovo telo zatečeno u lokvi krvi. Tela su istog dana spaljena, što je kasnije otvorilo neke teorije zavere koje su aktivne do danas, iako su kao dokazni materijal predstavljeni ostaci Hitlerove vilice.

Nedugo zatim, sovjetske jedinice zauzele su ključne objekte u Berlinu, uključujući Rajhstag, čime je faktički okončana vladavina nacističkog režima i završeno jedno od najrazornijih poglavlja u istoriji Evrope.

U decembru 1945. godine, Hitlerov pilot Hans Baur je tokom svog sovjetskog zarobljeništva tvrdio da je Eva Braun u svojim poslednjim danima bila trudna i da je nosila Hitlerovo dete.