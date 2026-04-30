Ako pripadate većini ljudi koja Prvi maj provodi roštiljajući u prirodi sa porodicom ili prijateljima, potrebno je da se pripremite na vreme i ponesete sve što vam je potrebno kako biste se opustili i uživali.

Kratak spisak potrepština:

Roštilj

Prva stvar na vašem spisku je roštilj ili žica za roštilj, u zavisnosti na kom mestu provodite uranak. Ako idete na neko izletište, morate da ponesete roštilj, a ako se pak zaputite u šumu ili neku livadu, biće vam dovoljna i žica.

Ogrev

Za roštiljanje vam je potreban i ćumur. Drvca i suve grančice za potpalu možete naći na licu mesta, a ono što ne bi bilo loše da ponesete su stare novine i naravmo šibice. I ne zaboravite, pre nego što odete sa izletišta, proverite da li ste ugasili vatru.

Termos za kafu

Iako kafu možete pripremiti i na roštiljskoj vatri, mnogo jednostavnije rešenje je da kafu ponesete u termosu i da je pijete po potrebi. Posle velike količine hrane i trčanja po travi, sigurno ćete biti umorni, pa će vam kafa definitivno biti potrebna. Dobar termos držaće toplotu i do nekoliko sati.

Hrana i piće

Meso za roštilj ste već sigurno nabavili, a kao prilog najbolje idu pečurke, tikvice ili paprika, koje ćete spremiti na roštilju. Prvi maj sigurno ne može da prođe bez piva, vina i rakije. Zato ponesite otvarač i nemojte voziti ako pijete.

Muzika

Provod sa društvom će biti još bolji ako budete imali muziku koja će podići atmosferu. Nabavite prenosive zvučnike koje možete povezati sa mobilnim telefonima i tako puštati svoju omiljenu muziku.

Ručni frižider

Niko ne voli toplo pivo ili sok. Zato nabavite prenosivi frižidere. Piće u njima može ostati hladno i do 6 sati, što je zaista odlično, pa ne morate brinuti da ćete piti toplo pivo.

Pribor za jelo, čaše, šerpe

Za uranak u prirodi najbolji su plastični tanjiri i čaše koje ćete odmah posle upotrebe baciti. Naravno, morate da mislite i u šta ćete da stavite spremljen roštilj, tako da je dobro da ponesete veliku šerpu sa poklopcem, kao i činije za salatu.

Začini i ulje

Ne zaboravite so, biber, peršun... Suncokretovo ili maslinovo ulje, kao i sirće ili limun za salatu. Takođe, nije na odmet poneti i čačkalice.

Higijena

Ponesite ubruse, sapun, sredstvo za dezinfekciju ruku, toalet papir, kao i kese za đubre u koje ćete, na kraju dana, spakovati sve otpatke. Takođe, ne zaboravite na kremu za sunčanje i sredstvo za zaštitu od insekata.

Rezervno odelo

Kako vreme u proleće zna da bude promenljivo, ponesite topliji duks ili jaknu. Obavezna je i rezervna majica, ako se oznojite ili isprljate, a kolima neka se nađe i neko ćebe.

