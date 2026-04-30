Slušaj vest

Približava nam se Prvi maj - praznik rada, koji će većina nas provesti negde u prirodi družeći se s porodicom i prijateljima. Ipak, kakav bi to izlet bio ako se ne bi založio roštilj i ispeklo meso. Da biste u tome bili pravi majstor, potrebno je da znate nekoliko jednostavnih pravila.

Devet pravila za dobar roštilj

1. Za dobar roštilj prvo je potrebno da napravite dobar žar, ne previše jak, i da meso bude sočno. Zato ga pre pečenja ostavite da odstoji u marinadi (najbolje u frižideru).

2. Meso pre pečenja mora da se ugreje na sobnoj temperaturi. Nikako ga ne pecite dok je još hladno!

3. Da bi komadi mesa imali finu koricu, uvaljajte ih u krupnu morsku so.

4. Što su komadi mesa tanji, brže će se ispeći središnji deo. Idealna debljina je 1-1,5 cm.

5. Rešetke roštilja namažite slaninom ili uljem i tek onda poslažite meso.

Foto: Promo

6. Meso nemojte stalno okretati, niti pritiskati viljuškom kako bi ostalo sočno i zadržalo najbolju aromu.

7. Dok je na rešetkama, meso nemojte premazivati marinadama. U njoj je dovoljno odstojalo pre pečenja.

8. Kad bude pečeno, skinite ga s vatre i stavite u poklopljenu posudu da malo odstoji. Tako će svi sokovi ostati u mesu.

9. Ako pre stavljanja u posudu prvo iseckate crni luk, pa na njega stavite meso, sve lagano protresete i sačekate da pre konzumiranja sve zajedno odstoji, oduševićete se njegovim ukusom.

Koje meso je najbolje?

* Svinjski vrat s pravom nosi titulu kralja roštilja. Ovo masnoćom prošarano parče mesa mora da bude sveže i da pre pečenja nikako ne bude u zamrzivaču. Gurmani kažu da je najbolje kad se takav komad mesa pečen i posoljen stavi u šerpu u koju se prethodno sitno nasecka crni luk i kad se sve to dobro promućka, a meso i luk treba da puste sok.

* Belu vešalicu treba usoliti dan ranije, malo je preliti uljem i ostaviti je da do pečenja odstoji u frižideru.

Roštilj Foto: Profimedia

Klikom na link saznajte kakvo meso nikada ne treba da kupujete za roštiljanje.

* Mleveno ili roštilj-meso najčešće se kupuje za ovu vrstu pečenja. Ako kupite gotovo meso, u njega umešajte sitno iseckan crni luk i po ukusu takođe malo sveže ljute papričice i biozačina. Tokom pečenja, pljeskavice ili ćevape povremeno treba premazati uljem jer će biti mnogo sočniji.

* Piletina je nakon mlevenog mesa najčešća vrsta koju koristimo za roštiljanje. Iskorišćene batake, karabatake, krilca, kao i belo meso takođe treba dan ranije ostaviti da odstoje u marinadi napravljenoj od soli, biozačina, malo slatke aleve paprike i ulja.

Pivo neutrališe otrovne materije mesa s roštilja

Ako ga budete dodali marinadi za meso, neutralisaće kancerogene materije koje mogu nastati tokom roštiljanja. Naime, istraživanje je pokazalo da određeni sastojci marinada koje sadrže pivo mogu smanjiti nivo potencijalno kancerogenih materija pripremljenog mesa.

Bonus video: