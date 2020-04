DR BRANISLAV ANTIĆ: Prsti, šake, vrat i leđa najizloženiji su povredama zbog rada od KUĆE! Evo kako treba da se ponašate

Koronavirus nas je zakucao za kompjutere, glavu ne dižemo ni od TV ekrana. Evo kako mogu da se spreče bolovi u rukama i telu koji pritom nastaju.

Čak i u uslovima kućne izolacije i samoizolacije, koje nam je nametnula epidemija koronavirusa, moguće je održati zdrav stil života. Svako, bez obzira na uzrast, može da sačuva (poštujte sve mere prevencije!) ili čak poboljša svoje zdravlje jer koliko god da smo sputani, vremena za sebe danas imamo napretek.

Iskoristite ga i vi na najbolji mogući način!

Prioritet je pravilna ishrana, videćete da ćete se bolje osećati i vi i vaša porodica kada pojedete nešto kašikom umesto uobičajene brze hrane, na koju su se, nažalost, navikla i vaša deca. Parkovi su zatvoreni, ali za razgibavanje i vežbe su vam dovoljna samo dva kvadrata! Ukoliko imate mali stan prepun stvari, ukućani neka se rekreiraju na smenu, bodreći jedni druge. Naravno, potrebno je i da izbegavate stres.

UMANJITE STRES

Za ovo poslednje mnogi će reći da je nemoguće. Tačno je da nas sustižu dramatične vesti, sve što se dešava u vezi sa epidemijom koronavirusa čini da budemo prikovani uz televizor. Koliko provodimo vreme kraj malih ekrana, toliko, ako ne i više, visimo na internetu. Stres neminovno raste, ali to nije sve: počinje da nas boli vrat, opominje nas donji deo leđa, koče nam se prsti, šake... Sve ovo možete sprečiti ako se, umesto konstantnog kuckanja na tastaturi kompjutera ili nekog drugog pametnog uređaja, slušanja i gutanja informacija sa društvenih mreža i TV, opredelite da pročitate neku knjigu, slušate omiljenu muziku... Umanjićete prinudne položaje tela i odlično ćete se osećati!

Nepravilno držanje tela uobičajeno je i u tzv. normalnim okolnostima, posebno kod onih koji zbog prirode posla moraju satima da se druže s kompjuterom. Kako da spreče tegobe ili olakšaju ako ih već osećaju, savetuje prof. dr sc. med. Branislav Antić, neurohirurg i specijalista za bol, dugogodišnji ekspert Vojnomedicinske akademije.

- Dugotrajno sedenje ispred monitora i TV ekrana može da izazove relativno ozbiljna oboljenja, praćena veoma jakim bolom. Nastaju, pre svega, kod onih koji sede za kompjuterom, kao posledica pokreta koji se ponavljaju, odnosno prinudnog/neprirodnog položaja tela. Kažiprst i koren šake prvi stradaju. Slede bolovi u leđima i vratu.

foto: Privatna Arhiva

Kako nastaju bolovi?

- Svi pokreti u našem telu su praćeni trenjem, pa dolazi do mikroskopskog oštećenja tkiva, ali organizam može brzo da regeneriše nastalo oštećenje. Ali ako se pokreti u dužem vremenskom periodu ponavljaju, nema vremena za oporavak - oštećenja se gomilaju i to dovodi do lokalnog zapaljenja i bola.

foto: Profimedia

PREPOZNAJTE SIMPTOME

Šta najčešće oboljeva?

- Tetive najčešće stradaju, nastaje zapaljenje tetiva. Kod ponavljanih pokreta ovo čvrsto vezivno tkivo u obliku vrpce, koje mišić pripaja za kost, oštećujese , uglavnom na mestu samog pripoja za kost. Prsti i šake su najizloženiji povredama kod korisnika kompjutera. Tipičan primer povrede je opterećenje i zapaljenje tetive kažiprsta, a nastaje usled dugotrajne upotrebe miša neadekvatnog oblika koji prste stavlja u neprirodan položaj.

Kako da prepoznamo simptome?

- Javlja se bol pri pokretanju, a koža iznad tetive može da bude crvena i topla. Ukoliko se o ovom problemu ne povede računa, bol može da bude prisutan i tokom noći, kada se ruka odmara. Moguće je i da osoba oseća bol do te mere da nije u mogućnosti da drži četkicu za zube i pere zube, piše, obavlja jednostavne, svakodnevne radnje.

Dok sedimo uz kompjuter ili gledamo TV, strada i slabinski deo kičmenog stuba.

- Poznato je da opterećenje donjeg dela leđa nije jednako u svim položajima. Najviše mu prija ležanje, nešto manje stajanje, a najmanje sedenje, posebno u pognutom položaju. Problem je izraženiji ako nemamo pravi oslonac za leđa, krivimo se dok kucamo na tastaturi ili gledamo TV, a to je, nažalost, slučaj kod velikog broja ljudi: dolazi do neravnomernog opterećenja leđnih mišića, zamora, javlja se bol. U lakšim slučajevima je umeren, prolazan, a u težim se razvija miofascijalni sindrom.

Šta znači miofascijalni sindrom?

- Pojavu bola, lokalnu osetljivost na pritisak, otvrdnuće zahvaćenog mišića, a samim tim i smanjenu snagu mišića.

foto: Profimedia

ODLIČNE PREPORUKE

Kako da izbegnemo sve ove tegobe?

- Pre svega, pri radu za računarom glava treba da nam stoji uspravno. U suprotnom, dolazi do opterećenja vratnih mišića. Dok sedimo, stopala moraju celom dužinom da budu na podu, a kolena pod uglom od 90 stepeni u odnosu na stopala. Važno je da leđa budu pravilno oslonjena, ramena opuštena. Tastaturu treba da postavimo iznad prepona, da ruke budu blizu tela, odnosno podlaktice, pod pravim ili nešto većim uglom.

Može li miš da nam naškodi?

- Navika nekih je da ga postavljaju ispod nivoa tastature, a to je pogrešno. Treba da stoji sa strane tastature i u istoj ravni s njom.

Kako treba pravilno postaviti monitor ili TV ekran?

- Moraju da budu tako postavljeni da oči budu u visini ili nešto niže ispod gornje ivice ekrana.

Na šta još treba da obratimo pažnju?

- Dozirajte rad! Pravite pauze i razgibavajte se, posebno leđa i ručne zglobove. Šetajte po stanu ili kući, otvorite prozor. To je odlična prevencija oboljenja, ne samo zbog nepravilnog držanja tela.

foto: Profimedia

GDE GREŠIMO

- Ne obraćamo pažnju na položaj tela/ruku pri radu na kompjuteru - nepravilno kucamo - loše držimo miš - upotrebljavamo računar više od četiri sata dnevno - ne pravimo pauze tokom rada na računaru - izbegavamo vežbe kad ne sedimo za računarom ili ispred TV - ne sečemo nokte - dugi nokti uzrokuju nepravilan položaj prstiju za tastaturom - nedovoljno spavamo - ne lečimo druga oboljenja, posebno reumatska

ŠTA MOŽE DA POMOGNE

Produženi odmor je spas, pomaže i kada stavimo ruku u uzdignut, tzv. antigravitacioni položaj. Ukoliko bol ne mine, rashladite bolno mesto, blago ga izmasirajte, a ako je bol jači, lečenje podrazumeva nesteroidne antiinflamatorne lekove (diklofenak, acetilsalicilat, naproksen...), u ekstremnim slučajevima primenjuje se lokalna infiltracija kortikosteroidnim rastvorima s jakim antiupalnim efektom.

SAVET PLUS

Ne povodite se za modom i savetima prodavca ili prijatelja kada želite da obnovite ili kupite opremu za rad na kompjuteru. Zapamtite, ne postoje miš i tastatura koji odgovaraju svakoj osobi, isprobajte obavezno ove uređaje pre nego što ih kupite, odnosno počnete duže da ih upotrebljavate. Pre svega, miš i tastatura treba da vam budu udobni pod rukom, a kakvog oblika će biti, zavisi isključivo od dužine vaših prstiju, veličine vaše šake, širine ramena itd.

Branka Mitrović

