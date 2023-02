BRŠLJAN: Pomoć kod respiratornih infekcija

Sa prof. dr Ivanom Baljoševićem, dečijim otorinolaringologom razgovarali smo o primeni biljnih preparata kod infekcija disajnih puteva.

Respiratorne infekcije su najčešće u dečijem uzrastu. Najčešće se radi o virusnim infekcijama – u skoro 90% slučajeva. To su infekcije gornjih disajnih puteva, kao što su : obična prehlada, upala sinusa, uva i akutna upala grla ili krajnika. Najčešće oboljevaju deca predškolskog uzrasta, od 6 do 8 puta godišnje. Tako da u periodu od oktobra do aprila mogu biti bolesni svakog meseca. Bakterijske infekcije se nastavljaju na akutne virusne infekcije kod dece oslabljenog imuniteta (Berman 1995a), pri čemu slivanje inficiranog sekreta iz gornjih disajnih puteva može dovesti do razvoja infekcija u donjim disajnim putevima (bronhitis, pneumonia).

Šta je to fitoterapija?

Fitoterapija predstavlja upotrebu biljaka za lečenje ili prevenciju različitih stanja i bolesti. Upotreba biljnih preparata u terapiji ima sve veću podršku kako kod pacijenata, tako i među lekarima. Brojna klinička ispitivanja su potvrdila pozitivne efekte biljnih ekstrakata u humanoj medicini. Primera radi, upotreba biljnih preparata može uticati na jačanje imuniteta, protiv zapaljenja i antimikrobno.

Da li lekovite biljke mogu imati neželjena dejstva?

Lekovite biljke su krajnje bezbedne za primenu, što potvrđuju dosadašnja klinička i naučna iskustva. Da bi se zadržao trend bezbedne primene biljnih proizvoda, značajno je da i prilikom savetovanja pacijenata o primeni nekog biljnog leka, lekar ima uvid u istoriju bolesti i aktuelnu terapiju. Minimalni neželjeni efekti koji su sporadično opisani kod biljnih preparata, najčešće su rezultat različitog kvaliteta proizvoda.

Bršljan i njegov značaj u terapiji!

Da se podsetimo, upotreba bršljana datira još iz vremena antičke Grčke, kada je Hipokrat, koga su zvali i „Otac medicine“, isticao lekovita svojstva bršljana za razne bolesti. Ekstrakt osušenog lista bršljana se koristi kod produktivnog kašlja i hroničnog bronhitisa u Evropi više od 20 godina. Tolerancija i bezbednost različitih preparata koji sadrže ekstrakt listova bršljana testirana je i potvrđena u brojnim studijama širom sveta. Listovi bršljana bogati su bronjim aktivnim komponentama, te tako sadrže saponine, fitosterole, eterično ulje, flavonoide i druga jedinjenja. Zahvaljujući pomenutim komponentama farmaceutski proizvodi na bazi ekstrakta lista bršljana se koriste kod upale disajnih puteva, uključujući akutni bronhitis virusnog porekla, produktivni kašalj, itd. ¹ ² ³

Koje su vaše preporuke u vezi sa upotrebom bršljana kod respiratornih infekcija?

Dugogodišnje iskustvo u tretmanu respiratornih infekcija kod dece potvrđuje efikasnost primene preparata na bazi bršljana. Kada se javi suvi ili produktivni kašalj preporučujem primenu bršljana u kombinaciji sa medom. Med se medicinski opisuje kao „demulcent“– supstanca koja stvara umirujući film, odnosno oblaže sluznicu organa za disanje, ublažava bol i smanjuje upalu. Zahvaljujući ovakvoj kombinaciji Herbiko® natural bršljan sa medom je moj izbor za svaku vrstu kašlja. Može se korisiti i kod dece i kod odraslih. Posebno je značajno naglasiti da je Herbiko® proizveden u skladu sa najvišim standardima kontrole kvaliteta i bezbednosti.

