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Delovalo je da je ova devojka Tejlor Parker iz Teksasa zaljubljena u svog dečka Vejda Grifina, da čeka njihovo prvo zajedničko dete i da se sele na prostrani ranč zahvaljujući višemilionskom nasledstvu koje je navodno trebalo da dobije.

Međutim, tokom njene navodne trudnoće, nekoliko bliskih članova Grifinove porodice postalo je sumnjičavo. Neki od njih su primetili kontradiktornosti u njenoj priči uključujući i to da su na njenim ultrazvučnim nalazima bili pogrešni datumi, a ni veličina njenog stomaka nije odgovarala vremenskoj prognozi trudnoće. Uskoro je navodni termin za porođaj u jesen 2020. godine došao i prošao. Ispostavilo se da Parkerova nikada nije ni bila trudna.

Foto: Facebook

Ubila trudnu prijateljicu i iz nje uzela bebu

U očajničkom pokušaju da održi svoje laži, ona je 9. oktobra 2020. godine, u kući u Nju Bostonu u Teksasu, napala i ubila svoju prijateljicu Rigan Mišel Simons-Henkok koja je bila u 35. nedelji trudnoće sa svojim drugim detetom. Nakon toga joj je rasporila utrobu i izvukla nerođeni fetus u nameri da bebu predstavi kao svoju.

Njen ubilački pohod konačno je okončan kada ju je državni policajac u Oklahomi zaustavio zbog prebrze vožnje, nakon čega su vlasti kod nje pronašle bebu. Parkerova i beba su hitno prebačene u bolnicu, ali je osoblje postalo sumnjičavo kada je ona odbila da je pregledaju lekari. Beba je u bolnici proglašena mrtvom.

Parkerova je ubrzo uhapšena i optužena za teško ubijanje (sa predumišljajem), ubistvo i otmicu, preneo je Si-Bi-Es Njuz (CBS News). Proglašena je krivom za teško ubistvo i osuđena na smrtnu kaznu u novembru 2022. godine. Ovu tragičnu golgotu ponovo su ispričali bivši prijatelji Tejlor Parker i članovi porodice Simons-Henkok u Netfliksovom dokumentarcu „Majčinski instinkt“ (Maternal Instinct), koji je stigao na ovu striming platformu 12. juna.

Evo svega što treba znati o tome kako je Tejlor Parker ubila Rigan Mišel Simons-Henkok.

Tejlor Parker Foto: Facebook

Ko je Tejlor Parker

Tejlor Parker je bila iz jednog malog grada u Teksasu, a sa svojim prvim detetom zatrudnela je 2009. godine kada je imala 17 godina, navodi se u sudskim dokumentima. Svoje prvo dete, Emersin, dobila je sa tadašnjim dečkom Donaldom Vajtsajdom. Na kraju su raskinuli, a ona je nastavila život sa drugim čovekom, Tomijem Vakejsijem, za koga se kasnije udala. Ona i Vakejsi su dobili svoje prvo zajedničko dete, njenog drugog sina Treja, kada je imala 21 godinu.

Nakon što je rodila drugo dete, Parkerova je donela odluku da se podvrgne „trajnoj sterilizaciji — fizičkom podvezivanju jajovoda kako više ne bi mogla da ima decu“, izjavio je dr Kristofer Mejson u dokumentarcu „Majčinski instinkt“.

Međutim, oko 18 meseci kasnije, Parkerova je prokrvarila. Lekari su ubrzo otkrili cistu na njenom desnom jajniku i vanmateričnu trudnoću na levom jajovodu. Zbog toga je „doneta odluka da se izvrši histerektomija i uklone oba jajovoda i desni jajnik“, naveo je Mejson.

Tejlor Parker Foto: netflix/youtube

Prema sudskim dokumentima, Vakejsi je dao pristanak za histerektomiju Tejlor Parker a kada se probudila, ona je „pobesnela i pitala zašto je [Vakejsi] nije probudio kako bi sama donela tu odluku“.

Parkerova i Vakejsi su se razveli 2017. godine, a ona se po drugi put udala za Hantera Parkera 2018. Razveli su se sledeće godine, nakon čega je 2019. počela da se zabavlja sa Vejdom Grifinom, lovcem na divlje svinje.

Višemilionsko nasledstvo

Kada je počela da se viđa sa Grifinom, počela je i da laže o raznim aspektima svoje prošlosti, navodi se u dokumentarnom filmu „Majčinski instinkt“. Parkerova je tvrdila da čeka isplatu višemilionskog nasledstva, jer je navodno naslednica kompanije za proizvodnju sirupa. U sklopu svojih laži, rekla je Grifinu da želi da kupi zemljište i imanje vredno 4,7 miliona dolara. Takođe je tvrdila da je bolesna i navodila razne dijagnoze, uključujući rak i moždani udar.

Međutim, Parkerova nije bila nikakva naslednica i radila je samo u jednoj agenciji za zapošljavanje. Tužioci su kasnije tvrdili da se veza između Parkerove i Grifina raspadala, pa je ona skovala laž kako bi „zadržala“ Grifina, stoji u sudskim spisima. Nakon što je otpuštena sa posla u agenciji, počela je da se bavi fotografijom. Simons-Henkokova je unajmila Parkerovu da fotografiše njeno venčanje sa suprugom Homerom Henkokom i njih dve su se brzo zbližile.

Majka nastradale Rigan, Džesika, prisetila se u dokumentarcu da je njena ćerka saosećala sa Parkerovom, koja je tvrdila da prolazi kroz lične „poteškoće“.

„Postale su bliske, sve bliskije tokom tog procesa, pa ju je Rigan pozvala da se druži sa svima i nakon svadbenog prijema“, rekla je ona.

Simons-Henkokova je rodila svoje prvo dete, ćerku Kinli, kada je imala 17 godina. Godine 2020. zatrudnela je sa drugim detetom sa Homerom.

„Bilo je to kao da joj je suđeno da bude majka, to je bila njena stvar“, rekao je njen očuh Markus u dokumentarcu. „Bila je najbolja majka koju sam, mislim, ikada upoznao.“

Ubrzo nakon što je počela da se zabavlja sa Grifinom, Parkerova se uselila kod njega i navodno postala „opsednuta njime“, navodi se u sudskim dokumentima. Međutim, nekoliko svedoka na suđenju svedočilo je da se „moglo videti da on ne oseća isto prema njoj“ i da se ona plašila da će je ostaviti.

Početak laži o trudnoći

U januaru 2020. godine, Parkerova je rekla Grifinu da čeka njihovo prvo zajedničko dete. Pošto je Parkerova nekoliko godina ranije imala histerektomiju, nije mogla da začne i zapravo nikada nije bila trudna.

Tokom narednih devet meseci, Parkerova je išla do krajnjih granica kako bi ubedila Grifina i članove porodice da je trudna. Ispod odeće je nosila jastuk i silikonski lažni trudnički stomak, kupila je lažni ultrazvučni snimak napravljen po narudžbini, imala trudničko fotografisanje, objavljivala novosti na društvenim mrežama, pa čak i organizovala zabavu za otkrivanje pola deteta na kojoj je tvrdila da nosi devojčicu. Iako je uložila ogroman trud u ovu prevaru, pojedini članovi Grifinove porodice uočili su sumnjive znakove. Na primer, na jednom od dokumenata bio je upisan pogrešan datum iz 2016. godine, ali je Parkerova to opravdala štamparskom greškom, navodi se u filmu.

Parkerova je tvrdila da joj je termin u septembru 2020. godine, ali je nastavila sa prevarom i narednih mesec dana — što je izazvalo dodatnu sumnju, jer bi to značilo da je trudna već deset meseci.

Dana 5. oktobra 2020. godine, Parkerova je rekla Grifinu da ih je dojava o bombi u njihovoj bolnici u Teksasu sprečila da joj indukuju porođaj. Četiri dana kasnije, 9. oktobra, tvrdila je Grifinu da putuje u bolnicu u Oklahomi da se porodi i da bi on trebalo da se nađe sa njom kasnije tog dana, navodi se u sudskim dokumentima. Umesto da ode u bolnicu, Parkerova se odvezla do kuće Rigan Simons-Henkok u Nju Bostonu, gde je ova bila sama sa svojom trogodišnjom ćerkom.

Brutalno ubistvo

Oko 7.30 ujutru, Parkerova je brutalno „masakrirala“ Simons-Henkokovu, izbovši je nožem više puta po celoj kući dok je nesrećna žena pokušavala da pobegne. Medicinski veštak je kasnije utvrdio da je Simons-Henkokova imala ukupno 113 rana i 39 povreda nanetih tupim predmetom, koje su mogle biti uzrokovane čekićem.

Nakon što je ubila prijateljicu, Parkerova je izvršila grubi carski rez i napravila „veliki urez preko donjeg dela njenog stomaka kroz koji je izletela materica“, navodi se u dokumentima. Zatim je izvršila „otmicu fetusa“ tako što je ukrala nerođenu bebu, placentu i pupčanu vrpcu.

Majka ubijene devojke pronašla je telo svoje ćerke u kući i obavestila policiju. Rigan je imala samo 21 godinu. Za to vreme, njena trogodišnja ćerka Kinli krila se pod ćebetom u svom krevetu i prošla je bez fizičkih povreda.

Manje od dva sata nakon ubistva, državni policajac je zaustavio Tejlor Parker zbog prebrze i nestabilne vožnje u De Kalbu u Teksasu. Držala je nerođenu bebu u krilu i tvrdila policajcu da se porodila pre oko „35 minuta“ i da je na putu ka bolnici.

Parkerova je prebačena u obližnju bolnicu, gde je ćerka nastradale Rigan, Brakslin, proglašena mrtvom. U bolnici je osoblje postalo sumnjičavo jer je Parkerova odbijala medicinsku pomoć i pregled. Lekar je kasnije utvrdio da ona uopšte nije rodila dete, što je i prikazano u dokumentarcu.

Parkerova je ubrzo uhapšena i optužena za teško ubistvo, ubistvo i otmicu.

Suđenje i otkrivanje šokantnih detalja

Suđenje je počelo u septembru 2022. godine, a sledećeg meseca proglašena je krivom za ubistvo i teško ubistvo. Pre izricanja presude, tužilaštvo je tražilo smrtnu kaznu, uz obrazloženje da ona predstavlja „buduću opasnost“ za društvo, preneo je list Tekserkana Gezet (Texarkana Gazette).

Njena majka Džesika iznela je potresno svedočenje o uticaju zločina na porodicu, nazvavši Parkerovu „zlim demonom od krvi i mesa“.

„Moja ćerka je bila jedna od retkih osoba na ovoj zemlji kojoj je bilo stalo do tebe. A sada, kome je stalo do tebe?“, rekla je. „Moje dete je još bilo živo i borilo se za svoju decu kada si je rasporila i istrgla bebu iz njenog stomaka.“

Parkerova je osuđena na smrt u novembru 2022. godine. Trenutno se nalazi u odeljenju za osuđenike na smrtnu kaznu „Patrik L. O’Danijel“ u Gejtsvilu u Teksasu, pokazuju zatvorski kartoni.

Uložila je žalbu na presudu 2022. godine, ali je ona potvrđena 2025. godine. U maju 2026. godine, Vrhovni sud SAD je saopštio da neće ponovo razmatrati njen slučaj. Datum pogubljenja Tejlor Parker još uvek nije zakazan.