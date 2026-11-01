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Kada se na jednom mestu okupe Samed Mujanović, njegova sadašnja supruga Amra, dve bivše žene i njihova deca, ljudi, kako sam kaže, teško veruju onome što vide. Ipak, za ovu porodicu iz Bosne i Hercegovine takva okupljanja nisu razlog za neprijatnost ili svađu, već prilika da sednu zajedno, razgovaraju i provedu vreme kao velika porodica.

Samed, kog u svom kraju poznaju kao Kandeta, i njegova 26 godina mlađa supruga Amra već 11 godina dele život. Njihova priča nedavno je privukla pažnju nakon reportaže objavljene na Jutjub kanalu "TataBrada.TV", u kojoj su bez mnogo ulepšavanja govorili o svom braku, razlikama među njima, porodici, ali i svakodnevici koju su izgradili na selu.

Foto: Printscreen/ Youtube/ tatabrada.tv

Velika razlika u godinama za njih, tvrde, nikada nije predstavljala prepreku. Naprotiv, kada Kande govori o odnosu sa suprugom, odgovor je vrlo jednostavan.

"Ludi smo jedno za drugim", rekao je Kande.

Ima devetoro dece, a bivše supruge i danas dolaze kod njih

Amra nije Samedova prva supruga. Pre braka sa njom imao je još dva braka, a ukupno ima devetoro dece i četvoro unučadi. Međutim, ono što je posebno iznenadilo gledaoce jeste njegov odnos sa bivšim suprugama.

Umesto neprijateljstva i potpunog prekidanja kontakta, Kande tvrdi da se svi i danas okupljaju. Kada njegove bivše supruge dođu, zajedno budu i deca, pa takvi susreti više podsećaju na velika porodična druženja nego na odnose kakvi se najčešće očekuju posle razvoda.

Foto: Printscreen/ Youtube/ tatabrada.tv

"Narod ne veruje kad se sastanem sa sve tri žene, pijemo, provodimo se", ispričao je.

Prema njegovim rečima, među ženama tada nema problema niti neprijatne atmosfere. Odrasli sede i razgovaraju, dok deca imaju priliku da budu zajedno. Samed je upravo takav odnos predstavio kao nešto sasvim prirodno u njihovoj porodici, iako priznaje da ljudima sa strane često deluje gotovo neverovatno.

Amra zbog njega potpuno promenila način života

Život koji Samed i Amra danas vode daleko je od gradske svakodnevice. Njih dvoje žive na porodičnom imanju, rade oko kuće i zemlje, a veliki deo dana posvećen im je životinjama. Iako Amra ranije nije imala iskustva sa takvim poslovima, vremenom je naučila da brine o stoci i prihvatila seoski život kao svoj.

Njihovo malo domaćinstvo postepeno je raslo. Sve je, prema njihovoj priči, krenulo od dva ženska jareta, da bi stado u vreme snimanja dostiglo oko 25 grla. Pored koza i ovaca, imaju pse, kokoške i piliće, a Amra je posebno vezana za životinje o kojima svakodnevno brine. Jedno jare čija majka nije imala dovoljno mleka čak je hranila na flašicu kako bi ga spasla.

Foto: Printscreen/ Youtube/ tatabrada.tv

Njih dvoje vode računa i o porodičnom imanju koje je pripadalo Samedovim roditeljima. Amra smatra da kuća i zemlja ne treba da budu prepuštene propadanju samo zato što starijih članova porodice više nema, pa su uređivanje dvorišta i održavanje doma postali sastavni deo njihove svakodnevice.

Mir koji imaju na selu, kažu, odgovara im više od drugačijeg načina života. Dane provode radeći, brinući o životinjama i dočekujući prijatelje i članove porodice, a upravo u toj jednostavnoj svakodnevici pronalaze zadovoljstvo.

Imena jedno drugog nose na koži

Njihov brak ima još jedan detalj koji pokazuje koliko su vezani. I Samed i Amra na rukama imaju istetovirana imena svog partnera, ali zanimljivo je da odluku nisu doneli zajedno.

Prva je to uradila Amra, i to bez Samedovog znanja. Tetovažu mu nije unapred najavila, već ga je iznenadila kada ju je već uradila. On joj nije odmah uzvratio istim gestom, ali je posle jedne njihove svađe rešio da i sam krišom ode i istetovira njeno ime.

Tako su tetovaže, nastale u različitim trenucima i bez dogovora, postale svojevrsni simbol njihovog odnosa. I posle 11 godina zajedničkog života, par tvrdi da razlika od više od četvrt veka nije promenila ono što osećaju jedno prema drugom.

Već ima devetoro dece, ali želi još

A kada je reč o porodici, Kande očigledno smatra da broj još nije konačan. Iako već ima devetoro dece iz prethodnih odnosa i četvoro unučadi, otvoreno je priznao da bi želeo da dobije još jedno dete.

"Hoću barem 10-oro dece", rekao je kroz osmeh.

Priča Sameda i Amre privukla je pažnju upravo zato što se njihov život teško može uklopiti u uobičajene predstave o braku i porodici. Među njima je 26 godina razlike, iza Sameda su dva prethodna braka i velika porodica, a ipak tvrde da su uspeli da izgrade odnos u kojem se dobro osećaju.

Video: Ekipa Kurira u rodnom selu Andrije Bajića