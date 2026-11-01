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Posle tuširanja mnogi automatski zatvore zavesu na kadi ili tuš-kabini, kako bi kupatilo izgledalo urednije. Međutim, ako želite da sprečite zadržavanje vlage, buđ i neprijatne mirise, možda bi trebalo da promenite ovu naviku.

Tuš-zavesu nakon kupanja ostavite uvek raširenu, kako bi tuš-kabina ili kada mogle što brže da se osuše. Kada je zavesa raširena, vazduh lakše dopire do cele površine, pa voda brže isparava. Ako je mokra zavesa skupljena, u naborima može duže ostati vlaga, što pogoduje pojavi buđi i neprijatnih mirisa.

Zavesa treba da stoji raširena najmanje sat vremena nakon tuširanja. U međuvremenu bi trebalo uključiti ventilator ili otvoriti prozor kako bi se vlaga što pre izbacila iz kupatila.

Ipak, postoji jedna situacija u kojoj zatvaranje zavese može biti korisno. Kada je potpuno raširena, njena površina se ravnomernije suši, a zatvorena zavesa može pomoći da kapljice vode ne dospeju na pod, naročito uz kadu i zidove.

Ostavite zavesu otvorenu i napravite promaju da se kupatilo i tuš-kabina osuše Foto: Shutterstock

Zato je, zapravo, najvažnije da se cela prostorija dobro osuši i provetri, a ne samo da razmišljate o položaju zavese.

Ako imate ventilator, uključite ga tokom tuširanja i ostavite još neko vreme nakon kupanja. Kod kupatila sa prozorom pomoći će dobro provetravanje. Ako se vlaga dugo zadržava, može biti koristan i odvlaživač vazduha.

Obratite pažnju i na donji deo zavese, ako stalno dodiruje mokro dno kade ili tuša, mnogo će se sporije sušiti i upravo tu mogu prvo da se pojave tamne fleke.

Zavesa takođe ne bi trebalo da bude ni prekratka ni predugačka. Trebalo bi da sprečava prskanje vode van prostora za tuširanje, ali da se ne nabira na podu ili zadržava u vodi.

(Kurir.rs/Najžena)

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