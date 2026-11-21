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Nekadašnji libijski lider Moamer el Gadafigodinama je bio okružen ženama koje su, prema brojnim svedočenjima, dovođene u njegovo okruženje pod različitim okolnostima. Jedna od potresnijih ispovesti objavljena je u knjizi "Gadafijev harem" francuske novinarke Anik Kožan.

Žena koja je u knjizi predstavljena pod pseudonimom Soraja tvrdila je da je sa samo 15 godina odvedena u Gadafijevu palatu, gde je, prema njenom svedočenju, doživela pokušaj seksualnog nasilja. Njena priča, kako je navedeno u knjizi, potkrepljena je iskazima ljudi koji su je poznavali, kao i drugih devojaka koje su bile deo Gadafijevog okruženja.

"Bila sam preplašena"

- Stigli smo u neku vrstu logora. Bilo je nekoliko šatora i ogromna prikolica, odnosno veoma luksuzan kamper kombi. Mabruka je krenula ka kamperu, pokazujući mi da je pratim.

U drugom automobilu koji je napuštao to mesto učinilo mi se da vidim jednu od devojčica iz škole koja je, kao i ja, prethodnog dana bila izabrana da pozdravi vođu. To je trebalo da me umiri, ali me je ipak obuzeo neopisiv osećaj straha kada sam ušla u kamper - rekla je Soraja.

Muamer el Gadafi Foto: SERGIO BARRENECHEA / Teresa / Profimedia

- Kao da se celo moje biće borilo protiv te situacije. Kao da sam intuitivno znala da se događa nešto veoma, veoma loše. Bila sam uznemirena i posramljena i nisam mogla da shvatim zašto sve to rade. Zamotali su me u ogrtač i vratili u sobu. Mabruka mi je rekla da će me obući, našminkati i pripremiti za susret sa Muamerom. Obukli su me i našminkali, a zatim me je Mabruka uhvatila za ruku i povela niz hodnik. Zaustavila se ispred vrata, otvorila ih i praktično me gurnula unutra.

Gadafi je bio u sobi. Bila sam prestravljena. Pokrila sam oči od šoka i povukla se, misleći: "Dogodila se užasna greška. Ne treba ja da budem sada ovde. O Bože." Okrenula sam se i ugledala Mabruku na pragu sa čvrstim izrazom lica - piše u Sorajinoj ispovesti.

Pokušala je da se suprotstavi

- Gadafi me je zgrabio za ruku i naterao da sednem pored njega. Nisam se usudila ni da ga pogledam. Govorio mi je da se okrenem prema njemu i pokušavao da me natera da to uradim, ali sam se opirala. Povukao me je za ruku i rame, a celo telo mi se ukočilo. Zatim me je povukao za kosu kako bi mi pomerio glavu. "Ne boj se. Ja sam tvoj tata. Tako me zoveš, zar ne? Ali ja sam i tvoj brat i uskoro ću biti tvoj ljubavnik. Biću ti sve to. Jer ćeš ti ostati ovde i bićeš sa mnom zauvek" -

- Njegovo lice se približilo mom. Počeo je da me ljubi po vratu i obrazima. Ostala sam ukočena kao komad drveta. Hteo je da me zagrli, ali sam se udaljila. Ponovo mi je prišao, a ja sam se okrenula od njega i počela da plačem. Približio mi se i uhvatio me za glavu. Skočila sam, a on me je povukao za ruku, ali sam ga ponovo odgurnula. Tada se iznervirao. Želeo je da me natera da legnem, pa smo se fizički sukobili. Režao je na mene - napisala je Soraja.

- Mabruka me je odvukla nazad u laboratoriju. Bila je besna.

- Kako se usuđuješ da se tako ponašaš prema svom gospodaru? Tvoja dužnost je da mu se pokoriš.

- Želim da idem kući - rekla sam.

- Nigde ti ne mrdaš! Tvoje mesto je ovde - odgovorile su.

- Dajte mi moje stvari. Hoću da idem da vidim svoju mamu - rekla sam.

- Pokaži poštovanje. Inače će te Muamer naterati da skupo platiš neposlušnost. Pretvaraš se da si nevina devojčica, licemerko, ali savršeno dobro znaš šta se dešava. Od sada ćeš nas slušati, Muamera i mene. Radićeš ono što ti se kaže, bez reči žalbe. Razumeš li?

Muamer El Gadafi Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

- Nisam mogla da verujem šta je govorio. Sve je bilo van granica razuma. Povukao me je do kreveta i ugrizao za nadlakticu. Bolelo me je. Pokušao je da me svuče, ali sam se opirala. Već sam se osećala potpuno izloženo u toj haljini i nisam mogla da dozvolim da me skine. Pokušavala sam da se odbranim, ali me je bacio na krevet, a zatim besno ustao i otišao - prisetila se Soraja.

Mabruka je došla gotovo istog trenutka

- Ovo je prvi put da mi se devojka ovoliko opire. Ti si kriva, Mabruka! Rekao sam ti da je naučiš. Zato uradi to ili ćete platiti cenu neuspeha.

- Gospodaru, zaboravite ovu devojku, tvrdoglava je kao mazga. Vratićemo je majci i naći ću ti drugu - dodala je Mabruka.

- Ne, pripremite nju, ja nju želim - rekao je Gadafi.

Vratili su me u moj krevet, u potpunom mraku. Te noći uopšte nisam spavala. U zoru, kada sam počela da padam od iscrpljenosti, Mabruka je došla.

- Ustani, obuci ovu uniformu. Krećemo za Sirt.

- Znači, idemo kući kod mame? - pitala sam.

- Ne, negde drugde - odsečno je odgovorila.

Kurir.rs