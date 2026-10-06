Ovako Italijani prave bolonjeze: Za ovaj trik u Srbiji niko ne zna, fora je u redosledu sastojaka, mi radimo pogrešno
- Za bolonjeze je važan drugačiji redosled: prvo se prži mleveno meso, bez mešanja, da dobije tamnu koricu i jači ukus.
- Tek potom dodaju se luk, šargarepa, celer, vino, paradajz i mleko, a sos treba da krčka najmanje sat i po.
- Gotov bolonjeze najbolje ide uz pene ili taljatele, uz parmezan, dok se špagete ne preporučuju jer slabo upijaju sos.
Ako ste do sada pravili bolonjeze tako što prvo propržite luk i šargarepu, pa dodate mleveno meso, vreme je da probate drugačiji redosled. Jedan mali trik pravi ogromnu razliku u ukusu: meso ide prvo, i ne meša se odmah.
Cilj je da mleveno meso dobije lepu, tamnu karamelizovanu koricu. Tek kada se dobro zapeče, dodaju se luk, šargarepa i celer. Tako meso ne počinje da se kuva u sopstvenoj tečnosti, već dobija onu duboku, intenzivnu aromu zbog koje bolonjeze ima ukus kao da se satima krčka u najboljoj italijanskoj kuhinji.
Sastojci:
- 500 g mlevene junetine
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 manji komad celera
- 2 čena belog luka
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 kašike paradajz-pirea
- 400 g pelata ili seckanog paradajza
- 100 ml crnog vina
- 150 ml mleka
- 150 ml vode ili bujona
- 1 lovorov list
- 1 kašičica origana
- so i sveže mleveni biber
- prstohvat šećera, po želji
- parmezan za serviranje
Priprema:
U širokom i dobro zagrejanom tiganju ili šerpi zagrejte maslinovo ulje. Ubacite mleveno meso i rasporedite ga po dnu u što tanjem sloju. Nemojte odmah neprestano mešati. Ostavite ga nekoliko minuta da uhvati tamnosmeđu koricu. Zatim ga usitnite i nastavite da pržite dok višak tečnosti ne ispari, a meso lepo ne porumeni i zamiriše. Ovo je najvažniji korak recepta.
Tek sada dodajte sitno seckan luk, šargarepu i celer. Pržite zajedno sa mesom oko 7–8 minuta, dok povrće ne omekša i blago se karamelizuje. Dodajte sitno seckan beli luk i paradajz-pire. Kratko propržite, oko minut, da paradajz-pire potamni i razvije puniji ukus. Sipajte crno vino i dobro promešajte, pritom sa dna šerpe sastružite sve ukusne zapečene delove.
Pustite da vino nekoliko minuta ispari. Dodajte pelat, mleko, vodu ili bujon i lovorov list. Začinite solju, biberom i origanom. Smanjite temperaturu i ostavite sos da se lagano krčka najmanje sat i po, a ako imate vremena, i duže. Povremeno promešajte i po potrebi dodajte malo vode. Pred kraj probajte i po potrebi dodajte još soli, bibera ili sasvim malo šećera ako je paradajz kiseo. Bolonjeze poslužite uz pene ili taljatele, a preko narendajte parmezan. Špagete izbegavajte, jer one najmanje upijaju sos.
(Kurir.rs/Najžena)
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